Хороший логотип должен быть красивым, запоминающимся, узнаваемым и вызывать у человека эмоции. Логотипы большинства известных компаний отвечают всем этим требованиям. Однако некоторые содержат еще и небольшую тайну, разгадать которую удается лишь самым внимательным.

Вашему вниманию предлагаем 9 самых интересных логотипов со всего мира со скрытым смыслом. Присмотритесь, они не так просты, как может показаться на первый погляд. Откуда взялись эти символы, что они означают и кто был их создателем?

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1. Apple

Первым логотипом компании была гравюра с Исааком Ньютоном под яблоней, которую обвивала большая лента с надписью "Apple Computer Co". Дизайнером этого лого был один из основателей компании Рональд Уэйн.



Фото inc.com

Второй логотип Apple сделал дизайнер Роб Янов. От старого лого компании ничего не осталось, кроме, пожалуй, идеи с фруктом, который падает на голову Ньютона. Также яблоко было надкушенным для того, чтобы люди могли сразу узнать этот сладкий плод. Ведь целое яблоко можно было принять за любой другой фрукт округлой формы.

2. Ferrari

Автомобильный логотип этого бренда знаком всем. Его главные атрибуты – это гарцующий черный жеребец на желто-золотистом фоне с нарисованным итальянским флагом в верхней части логотипа.



Фото car-brand

Сначала эмблема Ferrari была на самолете летчика Франческо Баракка, во времена Первой мировой войны. Энцо Феррари попросил у Франческо отдать ему этот логотип. Летчик согласился и отдал право Энцо на использование лого.

3. Versace

Логотип дома Versace – очень экстравагантный и неординарный. Он был разработан в 1978 году Джанни Версаче. Логотип представляет собой голову представительницы древнегреческой мифологии – Медузы Горгоны. Дизайнер объяснил почему он выбрал этого персонажа: "Это синтез красоты и простоты, который способен загипнотизировать любого, как и одежда, выпускаемая брендом".



Фото pinterest

4. Android

Идея для создания логотипа в виде забавного робота возникла благодаря эмблеме, которую мы часто видим на дверях общественных туалетов.





Фото logos

5. McDonald's

Психолог Луис Ческин предложил логотип в виде двух золотых арок, которые вместе составляют букву "М". Он прокомментировал это так, что округлая форма буквы напоминает женскую грудь и на подсознательном уровне вызывает аппетит и навевает людям воспоминания о своем детстве.



Фото pinterest

6. Lamborghini

Сначала итальянская компания занималась производством тракторов. Поэтому бык стал эмблемой компании. Это животное очень выносливое и сильное. Сейчас, автомобили марки Lamborghini – мощные, дорогие суперкары, и эмблема золотого быка им очень подходит.





Фото car-brand

7. Coca-Cola

Coca-Cola имеет самый известный фирменный стиль логотипа, которому уже более 117 лет. В начале 1980-х годов, в связи с конкуренцией со стороны продукции Pepsi, было принято решение изменить логотип компании на New Coke. Сделав этот маркетинговый ход, компания начала терять продажи. Потребителям не нравилось новое название напитка. Через некоторое время, напитку вернули прежнее название Coca-Cola, тем самым компания улучшила свои продажи.





Фото pinterest

8. Pepsi

Первый логотип компании был не очень то и симпатичным. Можно сказать – провальным. В 1962 году, компания изменила свой логотип на трехцветный мячик, а также убрала приставку Cola. Теперь она называется просто Pepsi. Однако, логотип компании меняется очень часто. С чем это связано – неизвестно.



Фото pinterest

9. Nike

Основатель компании Фил Найт заплатил студентке Кэролин Дэвидсон всего 35 долларов за создание этой эмблемы. Сначала символ его не впечатлил, но потом он принес успех фирме. Часто логотип этой компании сравнивают с крылом богини победы Ники.





Фото pinterest