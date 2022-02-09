Приготуйте вдома ліниві хачапурі за 15 хвилин: швидкий рецепт грузинської випічки

Гадаємо, любителі грузинської кухні не дадуть нам збрехати, що вкрай важко встояти перед ароматними хачапурі. А сьогодні розповімо, як приготувати цю хрустку випічку власноруч. Забігаючи наперед, скажемо, рецепт – простий.

Звісно, єдиного рецепта хачапурі не існує. Крім цього, вони відрізняються формою, видом тіста та способом приготування. Але ми зупинимося на одному з найпростіших варіантів. Запевняємо, ви не проведете багато часу на кухні, а результат вас вразить. Приготувавши одного разу цю страву, ви й не помітите, як вона стане однією з найулюбленіших.

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Як швидко й легко спекти хачапурі вдома

Інгредієнти на 6 штук:

450 грамів листкового тіста;

200 грамів сиру сулугуні;

100 грамів домашнього сиру;

1 яйце;

сіль та перець – на власний смак;

Кунжут для посипки.

Спосіб приготування:

Листкове тісто трохи розкачайте і виріжте з нього 6 квадратиків розміром 14 на 14 сантиметрів. Для начинки змішайте разом натертий сулугуні, домашній сир, яєчний білок. Приправте та усе добре перемішайте. Викладіть начинку у центр кожного квадратика, краї яких змастіть водою. Після цього сформуйте з тіста "конвертики" та добре з'єднайте краї між собою. Викладіть хачапурі на встелену пергаментом форму для запікання, змастіть жовтком та посипте кунжутом. Відправте запікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.

Смачного!

говорити "хачапурі з сиром" – неправильно, адже тільки із сиром хачапурі й бувають ("хачо" – це сир, а "пурі" – хліб).

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Текст публікації фуд-блогерки Лєри:

Ліниві мініхачапурі. Хрумке тісто, соковита начинка, тягнучий сир – це смакота!

Інгредієнти (на 6 шт.):

450 г листкового тіста

200 г сиру (у мене сулугуні)

100 г сиру

1 яйце

сіль на смак

кунжут до смаку

Готуємо:

Для начинки з'єднуємо сир, натертий сир, яєчний білок, сіль та формуємо 6 кульок.

Розморожуємо і злегка розкочуємо листкове тісто. Вирізаємо квадратики ~ 14*14 см. У центр кладемо начинку, краї змащуємо водою і добре защипуємо, як я показую на відео.

Перекладаємо на лист з пергаментом, змащуємо яєчним жовтком і посипаємо кунжутом.

Випікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці ~ 15 хвилин.