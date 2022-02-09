Приготуйте вдома ліниві хачапурі за 15 хвилин: швидкий рецепт грузинської випічки
Джерело:інстаграм фуд-блогерки Лєри
Гадаємо, любителі грузинської кухні не дадуть нам збрехати, що вкрай важко встояти перед ароматними хачапурі. А сьогодні розповімо, як приготувати цю хрустку випічку власноруч. Забігаючи наперед, скажемо, рецепт – простий.
Звісно, єдиного рецепта хачапурі не існує. Крім цього, вони відрізняються формою, видом тіста та способом приготування. Але ми зупинимося на одному з найпростіших варіантів. Запевняємо, ви не проведете багато часу на кухні, а результат вас вразить. Приготувавши одного разу цю страву, ви й не помітите, як вона стане однією з найулюбленіших.
І ще Олімпіада-2022 в Пекіні: де дивитися спортивні змаганняДо речі, говорити "хачапурі з сиром" – неправильно, адже тільки із сиром хачапурі й бувають ("хачо" – це сир, а "пурі" – хліб).
Як швидко й легко спекти хачапурі вдома
Інгредієнти на 6 штук:
- 450 грамів листкового тіста;
- 200 грамів сиру сулугуні;
- 100 грамів домашнього сиру;
- 1 яйце;
- сіль та перець – на власний смак;
- Кунжут для посипки.
Спосіб приготування:
- Листкове тісто трохи розкачайте і виріжте з нього 6 квадратиків розміром 14 на 14 сантиметрів.
- Для начинки змішайте разом натертий сулугуні, домашній сир, яєчний білок. Приправте та усе добре перемішайте.
- Викладіть начинку у центр кожного квадратика, краї яких змастіть водою. Після цього сформуйте з тіста "конвертики" та добре з'єднайте краї між собою.
- Викладіть хачапурі на встелену пергаментом форму для запікання, змастіть жовтком та посипте кунжутом.
- Відправте запікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.
Смачного!
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Текст публікації фуд-блогерки Лєри:
Ліниві мініхачапурі. Хрумке тісто, соковита начинка, тягнучий сир – це смакота!
Інгредієнти (на 6 шт.):
450 г листкового тіста
200 г сиру (у мене сулугуні)
100 г сиру
1 яйце
сіль на смак
кунжут до смаку
Готуємо:
Для начинки з'єднуємо сир, натертий сир, яєчний білок, сіль та формуємо 6 кульок.
Розморожуємо і злегка розкочуємо листкове тісто. Вирізаємо квадратики ~ 14*14 см. У центр кладемо начинку, краї змащуємо водою і добре защипуємо, як я показую на відео.
Перекладаємо на лист з пергаментом, змащуємо яєчним жовтком і посипаємо кунжутом.
Випікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці ~ 15 хвилин.