Сир є одним з найбільш універсальних інгредієнтів на кухні через безліч різновидів і способів приготування. Пропонуємо 3 рецепти закусок, від яких ви будете в захваті.

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Сирні чипси

Інгредієнти:

шматочки сиру різних сортів;

перець та соус на свій смак.

Приготування

Поставте сковороду на вогонь та застеліть її пергаментним папером. Покладіть маленькі шматочки сиру на відстані один від одного. Залиште їх розплавитися та підрум'янитися. Зачекайте, поки чипси охолонуть і заберіть їх з паперу за допомогою ножа. Додайте перець на свій смак і подавайте з соусом на вибір.



Готуємо дуже смачні сирні чипси / Фото 5-Minute Crafts

Солоні огірки фаршировані сиром

Інгредієнти:

сир брі або будь-який інший;

солоні огірки;

листове тісто;

яйця;

панірувальні сухарі або хлібні крихти;

олія.

Приготування

Сир наріжте середніми смужками, як на фото. Виріжте серединку солоних огірків і наповніть їх сиром. Кожен солоний огірок загорніть в лист тіста. Занурте їх у збите яйце, а потім у панірувальні сухарі. Обсмажте у великій кількості олії до рівномірної рум'яності. Подавайте гарячими з соусом на ваш вибір.



Роли із солоним огірком та сиром / Фото 5-Minute Crafts

Картопля фрі з сиром моцарела

Інгредієнти:

тертий сир моцарела чи будь-який інший;

картопля фрі;

кетчуп;

кукурудза;

свіже листя базиліка (за бажанням).

Приготування

Вставте картоплю фрі у дерев'яні зубочистки і покладіть їх на деко. Додайте кетчуп, сир і кукурудзу на свій смак. Запікайте в духовці кілька хвилин, поки сир не розплавиться. Подавайте гарячим зі свіжою зеленню або іншими приправами.



Мінішашлики з картоплі фрі та сиру / Фото 5-Minute Crafts

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