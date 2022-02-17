Сыр является одним из самых универсальных ингредиентов на кухне из-за множества разновидностей и способов приготовления. Предлагаем 3 рецепта закусок, от которых вы будете в восторге.

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Сырные чипсы

Ингредиенты:

  • кусочки сыра разных сортов;
  • перец и соус по своему вкусу.

Приготовление

Поставьте сковороду на огонь и застелите пергаментной бумагой. Положите маленькие кусочки сыра на расстоянии друг от друга. Оставьте их расплавиться и подрумяниться. Подождите, пока чипсы охладятся и заберите их из бумаги с помощью ножа. Добавьте перец по своему вкусу и подавайте с соусом на выбор.

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Готовим очень вкусные творожные чипсы / Фото 5-Minute Crafts

Соленые огурцы фаршированные творогом

Ингредиенты:

  • сыр бри или любой другой;
  • соленые огурцы;
  • листовое тесто;
  • яйца;
  • панировочные сухари или хлебные крошки;
  • растительное масло.

Приготовление

Сыр нарежьте средними полосками, как на фото. Вырежьте серединку соленых огурцов и наполните их творогом. Каждый соленый огурец заверните в лист теста. Окуните их в взбитое яйцо, а затем в панировочные сухари. Обжарьте в большом количестве растительного масла до равномерной румяности. Подавайте горячими с соусом по вашему выбору.

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Роллы с соленым огурцом и сыром / Фото 5-Minute Crafts

Картофель фри с сыром моцарелла

Ингредиенты:

  • тертый сыр моцарелла или любой другой;
  • картошка фри;
  • кетчуп;
  • кукуруза;
  • свежие листья базилика (по желанию).

Приготовление

Вставьте картофель фри в деревянные зубочистки и положите их на противень. Добавьте кетчуп, сыр и кукурузу по своему вкусу. Запекайте в духовке несколько минут, пока творог не расплавится. Подавайте горячим со свежей зеленью или другими приправами.

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Минишашлыки из картофеля фри и сыра / Фото 5-Minute Crafts