Сыр является одним из самых универсальных ингредиентов на кухне из-за множества разновидностей и способов приготовления. Предлагаем 3 рецепта закусок, от которых вы будете в восторге.

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Сырные чипсы

Ингредиенты:

кусочки сыра разных сортов;

перец и соус по своему вкусу.

Приготовление

Поставьте сковороду на огонь и застелите пергаментной бумагой. По ложите маленькие кусочки сыра на расстоянии друг от друга. Оставьте их расплавиться и подрумяниться. Подождите, пока чипсы охладятся и заберите их из бумаги с помощью ножа. Добавьте перец по своему вкусу и подавайте с соусом на выбор.



Готовим очень вкусные творожные чипсы / Фото 5-Minute Crafts

Соленые огурцы фаршированные творогом

Ингредиенты:

сыр бри или любой другой;

соленые огурцы;

листовое тесто;

яйца;

панировочные сухари или хлебные крошки;

растительное масло.

Приготовление

Сыр нарежьте средними полосками, как на фото. Вырежьте серединку соленых огурцов и наполните их творогом. Каждый соленый огурец заверните в лист теста. Окуните их в взбитое яйцо, а затем в панировочные сухари. Обжарьте в большом количестве растительного масла до равномерной румяности. Подавайте горячими с соусом по вашему выбору.



Роллы с соленым огурцом и сыром / Фото 5-Minute Crafts

Картофель фри с сыром моцарелла

Ингредиенты:

тертый сыр моцарелла или любой другой;

картошка фри;

кетчуп;

кукуруза;

свежие листья базилика (по желанию).

Приготовление

Вставьте картофель фри в деревянные зубочистки и положите их на противень. Добавьте кетчуп, сыр и кукурузу по своему вкусу. Запекайте в духовке несколько минут, пока творог не расплавится. Подавайте горячим со свежей зеленью или другими приправами.



Минишашлыки из картофеля фри и сыра / Фото 5-Minute Crafts