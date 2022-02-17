Сыр является одним из самых универсальных ингредиентов на кухне из-за множества разновидностей и способов приготовления. Предлагаем 3 рецепта закусок, от которых вы будете в восторге.
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Сырные чипсы
Ингредиенты:
- кусочки сыра разных сортов;
- перец и соус по своему вкусу.
Приготовление
Поставьте сковороду на огонь и застелите пергаментной бумагой. Положите маленькие кусочки сыра на расстоянии друг от друга. Оставьте их расплавиться и подрумяниться. Подождите, пока чипсы охладятся и заберите их из бумаги с помощью ножа. Добавьте перец по своему вкусу и подавайте с соусом на выбор.
Готовим очень вкусные творожные чипсы / Фото 5-Minute Crafts
Соленые огурцы фаршированные творогом
Ингредиенты:
- сыр бри или любой другой;
- соленые огурцы;
- листовое тесто;
- яйца;
- панировочные сухари или хлебные крошки;
- растительное масло.
Приготовление
Сыр нарежьте средними полосками, как на фото. Вырежьте серединку соленых огурцов и наполните их творогом. Каждый соленый огурец заверните в лист теста. Окуните их в взбитое яйцо, а затем в панировочные сухари. Обжарьте в большом количестве растительного масла до равномерной румяности. Подавайте горячими с соусом по вашему выбору.
Роллы с соленым огурцом и сыром / Фото 5-Minute Crafts
Картофель фри с сыром моцарелла
Ингредиенты:
- тертый сыр моцарелла или любой другой;
- картошка фри;
- кетчуп;
- кукуруза;
- свежие листья базилика (по желанию).
Приготовление
Вставьте картофель фри в деревянные зубочистки и положите их на противень. Добавьте кетчуп, сыр и кукурузу по своему вкусу. Запекайте в духовке несколько минут, пока творог не расплавится. Подавайте горячим со свежей зеленью или другими приправами.
Минишашлыки из картофеля фри и сыра / Фото 5-Minute Crafts