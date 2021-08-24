Приберіть це з раціону: нутриціологиня назвала 3 шкідливих продукти

В останні роки суспільство все більше прагне до здорового способу життя та правильного харчування. Складаючи раціон, люди дивляться етикетки та склад.

Часто продукти приваблюють цікавими приставками на кшталт "Без ГМО", "фітнес" та ін., але це лише маркетинговий хід. Від яких продуктів краще відмовитися – розповіла нутриціологиня Світлана Нікітчук.

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Якщо до гамбургера додати лист салату, він продається набагато швидше під назвою "Фітнес-перекус". Лише один листочок змінив повністю ваш погляд на перекус, який насправді далекий від фітнесу та правильного харчування,

– зазначила Нікітчук.

Які продукти прибрати з раціону

Соняшникова олія

На цьому популярному продукті часто можна побачити різні написи: "Без ГМО", "Без глютену" й т.д.

А вже фраза "багатий Омега-6" переконує купити. Але соняшникова олія ніколи не буде містити ГМО, глютен і холестерин, тому що цих речовин там просто не може бути. Омега-6 – це не перевага, а саме недолік цього продукту. Адже її в нашому раціоні надлишок, та й ця речовина синтезується в нашому організмі. А ось надлишок цієї речовини призведе до системного запалення в організмі,

– розповіла нутриціологиня.

Цукрозамінники (синтетичні та натуральні) і стевія

Овочі, гриби, морепродукти – лише вам обирати, чим доповнити страву з макаронів. Український брендпіклується, щоб сніданок, обід та вечеря принесли вам максимум насолоди й користі для організму.

Світлана Нікітчук уточнила, що цукрозамінники підвищують інсулін. Тому їх регулярне споживання може призвести до діабету, як і звичайний цукор.

Соняшникова олія – продукт, який люблять розхвалювати маркетологи / Фото Pixabay

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Гранола

У вівсянці й меді міститься багато фруктози, метаболізм якої можна порівняти з алкогольними напоями.

Метаболізуючись у печінці, фруктоза моментально перетворюється на жир, яким починають заміщатися клітини печінки. Ось це поворот, так! І як після цього вірити етикеткам?

– резюмувала нутриціологиня.

Текст публікації Світлани Нікітчук:​

Прибирайте це з раціону! Сьогодні у нас з вами рейтинг псевдокорисних продуктів.

Завдання маркетологів – продати товар! Ось і пишуть на етикетках "Еко", "Біо" та іншу псевдонатуральну інформацію.

Цікавий факт

Якщо до гамбургера додати лист салату, він продається набагато швидше під назвою "Фітнес-перекус". Лише один листочок змінив повністю ваш погляд на перекус, який насправді далекий від фітнесу та правильного харчування.

Отже, наші номінанти на премію "Псевдопродукт":

Соняшникова олія. Ми зустрічаємо на етикетці "Без ГМО", "Без глютену" і т.д. А вже фраза "багатий Омега-6" переконує купити. Але соняшникова олія ніколи не буде містити ГМО, глютен і холестерин, тому що цих речовин там просто не може бути. Омега-6 – це не перевага, а саме недолік цього продукту. Адже її в нашому раціоні надлишок, так і ця речовина синтезується в нашому організмі. А ось надлишок цієї речовини призведе до системного запалення в організмі.

Цукрозамінники (синтетичні та натуральні) і ваша улюблена стевія. Клінічні дослідження показують, що будь-які цукрозамінники підвищують інсулін. Велике споживання цих речовин, так само як і цукор, призведе до діабету.

Гранола! Що серйозно? Адже це лише вівсянка і мед – так! Швидких цукрів і особливо фруктози в цьому продукті просто величезна кількість! Підшлункова залоза і печінка "спасибі" точно не скажуть. До слова про фруктозу, досі багато хто думає, що це – хороша альтернатива цукру. Але це не так. Метаболізм фруктози дорівнює метаболізму алкоголю. Метаболізуючись у печінці, фруктоза моментально перетворюється на жир, яким починають заміщатися клітини печінки.

Ось це поворот, так! І як після цього вірити етикеткам?