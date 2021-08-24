Уберите это из рациона: нутрициолог назвала 3 вредных продукта
Источник:инстаграм Светланы Никитчук
В последние годы общество все больше стремится к здоровому образу жизни и правильному питанию. Составляя рацион, люди смотрят этикетки и состав.
Часто продукты привлекают интересными приставками вроде "Без ГМО", "фитнес" и пр., но это всего лишь маркетинговый ход. От каких продуктов лучше отказаться – рассказала нутрициолог Светлана Никитчук.
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Если к гамбургеру добавить лист салата, он продается гораздо быстрее под названием "Фитнес-перекус". Всего один листочек поменял полностью ваш взгляд на перекус, который на самом деле далек от фитнеса и ПП,
– отметила Никитчук.
Какие продукты убрать из рациона
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Подсолнечное масло
На этом популярном продукте часто можно увидеть различные надписи: "Без ГМО", "Без глютена" и т.д.
А уж фраза "богатый Омега-6" убеждает купить. Но подсолнечное масло никогда не будет содержать ГМО, глютен и холестерин, т.к. этих веществ там просто не может быть. Омега-6 – это не достоинство, а как раз недостаток этого продукта. Ведь ее в нашем рационе переизбыток, да и это вещество синтезируется в нашем организме. А вот переизбыток этого вещества приведет к системному воспалению в организме,
– рассказала нутрициолог.
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Сахарозаменители (синтетические и натуральные) и стевия
Светлана Никитчук уточнила, что сахарозаменители повышают инсулин. Поэтому их регулярное потребление может привести к диабету, как и обычный сахар.
Подсолнечное масло – продукт, который любят расхваливать маркетологи / Фото Pixabay
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Гранола
В овсянке и меде содержится много фруктозы, метаболизм которой сопоставим с алкогольными напитками.
Метаболизируясь в печени, фруктоза моментально превращается в жир, которым начинают замещаться клетки печени. Вот это поворот, да! И как после этого верить этикеткам?
– резюмировала нутрициолог.
Текст публикации Светланы Никитчук:
Убирайте это из рациона! Сегодня у нас с вами рейтинг псевдополезных продуктов.
Задача маркетологов – продать товар! Вот и пишут на этикетках "Эко", "Био" и другую псевдонатуральную информацию.
Интересный факт
Если к гамбургеру добавить лист салата, он продается гораздо быстрее под названием "Фитнес-перекус". Всего один листочек поменял полностью ваш взгляд на перекус, который на самом деле далек от фитнеса и ПП.
Итак, наши номинанты на премию "Псевдопродукт":
Подсолнечное масло. Мы встречаем на этикетке "Без ГМО", "Без глютена" и т.д. А уж фраза "богатый Омега-6" убеждает купить. Но подсолнечное масло никогда не будет содержать ГМО, глютен и холестерин, т.к. этих веществ там просто не может быть. Омега-6 – это не достоинство, а как раз недостаток этого продукта. Ведь ее в нашем рационе переизбыток, да и это вещество синтезируется в нашем организме. А вот переизбыток этого вещества приведет к системному воспалению в организме.
Сахарозаменители (синтетические и натуральные) и ваша любимая стевия. Клинические исследования показывают, что любые сахарозаменители повышают инсулин. Большое потребление этих веществ, так же как и сахар, приведет к диабету.
Гранола! Что серьезно? Ведь это всего лишь овсянка и мед – да! Быстрых сахаров и особенно фруктозы в этом продукте просто огромное количество! Поджелудочная железа и печень "спасибо" точно не скажут. К слову о фруктозе, до сих пор многие думают, что это хорошая альтернатива сахару. Но это не так. Метаболизм фруктозы равен метаболизму алкоголя. Метаболизируясь в печени, фруктоза моментально превращается в жир, которым начинают замещаться клетки печени.
Вот это поворот, да! И как после этого верить этикеткам?