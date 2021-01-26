Правильне заощадження: як відкладати гроші й жити нормальним життям

Більша частина людей намагається відкладати гроші, але не у всіх це виходить. Адже багато хто живе від отримання зарплати до наступної зарплати. Решту проміжку часу люди буквально виживають.

Джерело: Ідеї 24

Річ у тому, що люди просто не вміють раціонально розпоряджатися своїми грошима. Як же все-таки відкласти – ми підготували декілька порад, які вам у цьому допоможуть.

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Всі витрачають і я хочу

Якщо ви хочете на що-небудь відкласти або заощадити, то вибирайте безкоштовні розваги. Наприклад, гуляйте в парку, ходіть на безкоштовні майстер-класи, беріть з собою їжу з дому на роботу замість того щоб обідати в ресторані. Не повірите, саме такі дрібниці допоможуть вам заощадити гроші або скоріше витратити гроші на вашу довгоочікувану мрію.



Не варто робити те, що роблять інші / Фото budmolod.cx.

Я гроші потім відкладу, поки не можу

Багато людей постійно собі шукають відмовки, щоб процес відкладання грошей стався якомога пізніше. Таким чином, ви вашу мрію (наприклад, поїздка на острови або новий будинок за містом) відкладаєте на потім. А навіщо вам відтягувати момент здійснення мрії? Почніть діяти вже зараз!

Ця річ зі знижкою, чому ж не купити

Будьте стриманими, коли бачите такі слова, як "розпродаж" і "знижка". До того ж мало хто усвідомлює, що часто речі під цінником "розпродаж" або "знижка" такими не є. Дуже часте явище, коли продавці приклеюють подібні цінники з такою ж ціною, якою вона була і раніше.



Не ведіться на хитрощі магазинів / Фото pixabay

Не робіть все в останній момент

Якщо ви хочете сходити на концерт або взяти авіаквитки, то, якщо це зробити заздалегідь, це буде коштувати вам набагато дешевше, ніж якщо ви це зробите в останній момент. Тому складіть список та заздалегідь придбайте те, що вигідніше купити раніше, ніж в останній момент.

Схожу до лікаря потім

На здоров'ї економити не варто. Інакше одна маленька дірка в зубі з часом перетворитися на хворий зуб, який буде не тільки важче лікувати, але і дорожче. Тому радимо періодично відвідувати лікарів, щоб потім не було ніяких сюрпризів.



Не ризикуйте своїм здоров'ям, регулярно відвідуйте лікаря / Фото budmolod.cx.

Беру кредит

Деякі люди постійно беруть кредити, адже не можуть трохи почекати зі своїм бажанням скоріше придбати річ. Тому навчіться контролювати себе і якщо зараз немає грошей на ту чи іншу річ, то не купуйте її, поки не з'явиться потрібна сума грошей.

Ця річ мені потрібна зараз

Скажіть, ви стали щасливішими, коли купили нові джинси або останню модель брендового телефона? Так, можливо, якийсь час ви були у нестямі від радості, коли бажана подібна дрібниця виявилася у вас в руках, але навряд чи ваше щастя тривало довго. Адже набагато краще відкласти гроші на більш цінні речі, які прослужать вам роками або залишаться в пам'яті на все життя.



Перш ніж придбати річ, подумайте, чи варто викидати гроші на вітер / Фото pixabay