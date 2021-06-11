8 правил поведінки в гостях, про які пам'ятають лише виховані люди

У період свят ми всі ходимо одне до одного на гостину. І в такій приємній метушні іноді забуваємо про елементарні правила гарного тону, через що раз по раз вклепуємося в неприємні ситуації.

Щоб усе було комільфо, усім нам час освіжити в пам'яті правила ідеального гостя.

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Подарунок для господарів

Не варто йти в гості з "порожніми ріками". Обов'язково захопіть із собою хоча б символічні подарунки, які сподобаються господарям. При чому презенти не повинні призводити до того, що хтось із господарів розпочне метушитися для того, щоб "прилаштувати" подарунок.

Ідіть у гості з подарунком / Фото Trinixy

Домашні улюбленці

Якщо плануєте йти в гості з домашніми улюбленцями, завчасно обговоріть це з господарями. Тварини не повинні викликати дискомфорт у власників будинку та в інших гостей.

Мокра парасолька

Мокру парасольку за правилами етикету не можна сушити в гостях у розгорненому вигляді. Краще заховайте її у спеціальний чохол, а потім у шафу так, щоб не намочити інші речі.

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Будьте корисними

Завітавши у гості, пропонуйте свою допомогу. Якщо бачите, що інші гості відволікаються на свої гаджети – м’яко і тактовно натякніть їм про не надто коректну поведінку. Також пропонуйте свою допомогу в організації відпочинку, у приготуванні страв, сервіруванні стола.

Прийшовши в гості, запропонуйте свою допомогу / Фото Incomartour

Музика чи фільми

Створіть для друзів несподіванку, влаштуйте вечір теплих спогадів та найкращих вражень. А для настрою приготуйте смачні коктейлі із– незабутній вечір вам гарантований.

Якщо ви прийшли в гості, не варто без дозволу перемикати фільми, серіали чи музику. Навіть якщо вам не подобається сюжет чи певний сингл, не приймайте рішення самостійно. Це має колективний вибір.

Під час вибору музики чи фільму приймайте колективне рішення / Фото Iphones

Несподівані ситуації

Якщо в якийсь момент щось пішло не по плану, не метушіться, не вживайте лайливі слова та не кричіть. Спокійно реагуйте навіть на найбільш несподівані ситуації. За потреби вибачтеся.

Залишки їжі

Після гостювань не варто самостійно приймати рішення про те, що ви хочете забрати залишки їжі. Навіть якщо якусь страву принесли ви. Це повинні ініціювати господарі.

Піти вчасно

Погостювавши, ви повинні правильно попрощатися з господарями. Не засиджуйтеся надто довго, адже це може викликати дискомфорт у господарів. Якщо хочете піти раніше, краще почекайте, поки інші запрошені також виявлять бажання попрощатися.

Умійте вчасно піти з посиденьок / Фото Vazhnoznat