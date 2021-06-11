Чтобы все было комильфо, всем нам пора освежить в памяти правила идеального гостя.

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Подарок для хозяев

Не стоит идти в гости с "пустыми реками". Обязательно захватите с собой хотя бы символические подарки, которые понравятся хозяевам. Причем презенты не должны приводить к тому, что кто-то из хозяев начнет суетиться для того, чтобы "пристроить" подарок.

Идите в гости с подарком / Фото Trinixy

Домашние питомцы

Если планируете идти в гости с домашними любимцами, заранее обсудите это с хозяевами. Животные не должны вызывать дискомфорт у владельцев дома и в других гостей.

Мокрый зонтик

Мокрый зонтик за правилами этикета нельзя сушить в гостях у развернутом виде. Лучше спрячьте его в специальный чехол, а потом в шкаф так, чтобы не намочить другие вещи.

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Будьте полезными

Когда вы пришли в гости, предлагайте свою помощь. Если видите, что другие гости отвлекаются на свои гаджеты – мягко и тактично намекните им о не слишком корректном поведении. Также предлагайте свою помощь в организации отдыха, в приготовлении блюд, сервировке стола.

Придя в гости, предложите свою помощь / Фото Incomartour

Создайте для друзей неожиданность, устройте вечер теплых воспоминаний и лучших впечатлений. А для настроения приготовьте вкусные коктейли с Soplica – незабываемый вечер вам гарантирован.

Музыка или фильмы

Если вы пришли в гости, не стоит без разрешения переключать фильмы, сериалы или музыку. Даже если вам не нравится сюжет или определенный сингл, не принимайте решения самостоятельно. Это должен быть коллективный выбор.

Во время выбора музыки или фильма принимайте коллективное решение / Фото Iphones

Неожиданные ситуации

Если в какой-то момент что-то пошло не по плану, не суетитесь, не употребляйте бранные слова и не кричите. Спокойно реагируйте даже на самые неожиданные ситуации. При необходимости извинитесь.

Остатки пищи

После празднований не стоит самостоятельно принимать решение о том, что вы хотите забрать остатки пищи. Даже если какое-то блюдо принесли вы. Это должны инициировать хозяева.

Уйти вовремя

Погостив, вы должны правильно попрощаться с хозяевами. Не засиживайтесь слишком долго, ведь это может вызвать дискомфорт у хозяев. Если хотите уйти раньше, лучше подождите, пока другие приглашенные также захотят попрощаться.

Умейте вовремя уйти из посиделок / Фото Vazhnoznat