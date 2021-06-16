Прання пуховика в машині: пам'ятка для тих, хто ще не поправ

16:40

Легкі та теплі пуховики – чи не найкращий зимовий одяг для нашого клімату. Проблема з ними одна: як їх випрати чи почистити після зими. Пуховий наповнювач теплої парки потребує делікатного поводження, тож спроби в домашніх умовах повернути речі чистоту часом закінчуються плачевно. І все ж таки цілком реально обійтися й без дорогої професійної чистки.