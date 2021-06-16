Рассказываем, как постирать пуховик в стиральной машине, не испортив его. Результат превзойдет все ваши ожидания!
Читайте также Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя
Подготовка пуховика к стирке
- Для начала нужно отстегнуть капюшон (если он у вас есть), подкладку, мех и декор – это все стирается отдельно.
- Пришитые части куртки можно защитить скотчем или полиэтиленовым пакетом.
- Проверьте карманы, застегните все молнии и пуговицы, находящиеся на куртке. Они могут повредить барабан стиральной машинки.
- Больше загрязнений всегда на манжетах и воротнике, поэтому перед стиркой натрите эти места хозяйственным мылом и потрите щеткой для одежды. Никогда не замачивайте пуховик перед стиркой.
- Важно посмотреть этикетку на пуховике, можно ли его вообще стирать в машинке. Если так, то выверните куртку наизнанку.
Перед стиркой обязательно проверьте карманы / Фото pinterest
Как правильно постирать пуховик
- Положите в стиральную машинку только пуховик;
- Засуньте в барабан несколько теннисных мячиков;
- Поставьте пуховик на деликатный режим при температуре 30 градусов;
- Не бойтесь использовать дополнительное полоскание, чтобы вымыть порошок из куртки;
- Отжим ставьте на 400, максимум на 600 оборотов в минуту.
Теннисные мячики деликатно помогут стирке / Фото pinterest
Как правильно сушить пуховик после стирки
- Пуховик нужно сушить только вертикально;
- Следует повесить пуховик на вешалку;
- Застегнуть замки и пуговицы – это позволит куртке принять правильную форму;
- Карманы нужно вывернуть, чтобы они лучше просохли;
- Пуховик нужно периодически встряхивать и рыхлить.
Сушить пуховик нужно правильно / Фото pinterest
Тогда по мере высыхания сухой пух будет отделяться от мокрого и заполнять в ячейках пустое место, освобождая его вокруг намокшего высыхающего наполнителя.