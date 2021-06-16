Рассказываем, как постирать пуховик в стиральной машине, не испортив его. Результат превзойдет все ваши ожидания!

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Подготовка пуховика к стирке

  • Для начала нужно отстегнуть капюшон (если он у вас есть), подкладку, мех и декор – это все стирается отдельно.
  • Пришитые части куртки можно защитить скотчем или полиэтиленовым пакетом.
  • Проверьте карманы, застегните все молнии и пуговицы, находящиеся на куртке. Они могут повредить барабан стиральной машинки.
  • Больше загрязнений всегда на манжетах и ​​воротнике, поэтому перед стиркой натрите эти места хозяйственным мылом и потрите щеткой для одежды. Никогда не замачивайте пуховик перед стиркой.
  • Важно посмотреть этикетку на пуховике, можно ли его вообще стирать в машинке. Если так, то выверните куртку наизнанку.

Прати пуховик
Перед стиркой обязательно проверьте карманы / Фото pinterest

Как правильно постирать пуховик

  • Положите в стиральную машинку только пуховик;
  • Засуньте в барабан несколько теннисных мячиков;
  • Поставьте пуховик на деликатный режим при температуре 30 градусов;
  • Не бойтесь использовать дополнительное полоскание, чтобы вымыть порошок из куртки;
  • Отжим ставьте на 400, максимум на 600 оборотов в минуту.

Як попрати пуховик
Теннисные мячики деликатно помогут стирке / Фото pinterest

Как правильно сушить пуховик после стирки

  • Пуховик нужно сушить только вертикально;
  • Следует повесить пуховик на вешалку;
  • Застегнуть замки и пуговицы – это позволит куртке принять правильную форму;
  • Карманы нужно вывернуть, чтобы они лучше просохли;
  • Пуховик нужно периодически встряхивать и рыхлить.


Сушить пуховик нужно правильно / Фото pinterest

Тогда по мере высыхания сухой пух будет отделяться от мокрого и заполнять в ячейках пустое место, освобождая его вокруг намокшего высыхающего наполнителя.