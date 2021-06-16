Рассказываем, как постирать пуховик в стиральной машине, не испортив его. Результат превзойдет все ваши ожидания!

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Подготовка пуховика к стирке

Для начала нужно отстегнуть капюшон (если он у вас есть), подкладку, мех и декор – это все стирается отдельно.

Пришитые части куртки можно защитить скотчем или полиэтиленовым пакетом.

Проверьте карманы, застегните все молнии и пуговицы, находящиеся на куртке. Они могут повредить барабан стиральной машинки.

Больше загрязнений всегда на манжетах и ​​воротнике, поэтому перед стиркой натрите эти места хозяйственным мылом и потрите щеткой для одежды. Никогда не замачивайте пуховик перед стиркой.

Важно посмотреть этикетку на пуховике, можно ли его вообще стирать в машинке. Если так, то выверните куртку наизнанку.



Перед стиркой обязательно проверьте карманы / Фото pinterest

Как правильно постирать пуховик

Положите в стиральную машинку только пуховик;

Засуньте в барабан несколько теннисных мячиков;

Поставьте пуховик на деликатный режим при температуре 30 градусов;

Не бойтесь использовать дополнительное полоскание, чтобы вымыть порошок из куртки;

Отжим ставьте на 400, максимум на 600 оборотов в минуту.



Теннисные мячики деликатно помогут стирке / Фото pinterest

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Как правильно сушить пуховик после стирки

Пуховик нужно сушить только вертикально;

Следует повесить пуховик на вешалку;

Застегнуть замки и пуговицы – это позволит куртке принять правильную форму;

Карманы нужно вывернуть, чтобы они лучше просохли;

Пуховик нужно периодически встряхивать и рыхлить.



Сушить пуховик нужно правильно / Фото pinterest

Тогда по мере высыхания сухой пух будет отделяться от мокрого и заполнять в ячейках пустое место, освобождая его вокруг намокшего высыхающего наполнителя.