Розповідаємо, як випрати пуховик у пральній машині, не зіпсувавши його. Результат перевершить усі ваші сподівання.

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Підготовка пуховика до прання

Для початку потрібно відстебнути капюшон (якщо він у вас є), підкладку, хутро та декор – це все переться окремо.

Пришиті частини куртки можна захистити скотчем або поліетиленовим пакетом.

Перевірте кишені, застібніть всі блискавки й ґудзики, що є на куртці. Вони можуть пошкодити барабан пральної машинки.

Найбільше забруднень завжди на манжетах і комірі, тому перед пранням натріть ці місця господарським милом і потріть щіткою для одягу. В жодному разі не замочуйте пуховик перед пранням.

Важливо подивитися етикетку на пуховику, чи можна його взагалі прати в машинці. Якщо так, то виверніть куртку навиворіт.



Перед пранням обов'язково перевірте кишені / Фото pinterest

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із Zubrowka Rose.

Як правильно випрати пуховик

Покладіть у пральну машинку тільки пуховик;

Засуньте у барабан кілька тенісних м'ячиків;

Поставте пуховик на делікатний режим при температурі 30 градусів;

Не бійтеся використовувати додаткове полоскання, щоб вимити порошок з куртки;

Віджимання ставте на 400, максимум на 600 оборотів на хвилину.



Тенісні м'ячики допоможуть делікатному пранню / Фото pinterest

Як правильно сушити пуховик після прання

Пуховий одяг потрібно сушити тільки вертикально;

Слід повісити пуховик на вішак;

Застебнути замки та ґудзики – це дозволить куртці прийняти правильну форму;

Кишені потрібно вивернути, щоб вони краще просохли;

Пуховик потрібно періодично струшувати та розпушувати.



Сушити пуховик потрібно правильно / Фото pinterest

Тоді в міру висихання сухий пух буде відділятися від мокрого і заповнювати в комірках порожнє місце, звільняючи його навколо намоклого наповнювача, що висихає.