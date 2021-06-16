Розповідаємо, як випрати пуховик у пральній машині, не зіпсувавши його. Результат перевершить усі ваші сподівання.
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Підготовка пуховика до прання
- Для початку потрібно відстебнути капюшон (якщо він у вас є), підкладку, хутро та декор – це все переться окремо.
- Пришиті частини куртки можна захистити скотчем або поліетиленовим пакетом.
- Перевірте кишені, застібніть всі блискавки й ґудзики, що є на куртці. Вони можуть пошкодити барабан пральної машинки.
- Найбільше забруднень завжди на манжетах і комірі, тому перед пранням натріть ці місця господарським милом і потріть щіткою для одягу. В жодному разі не замочуйте пуховик перед пранням.
- Важливо подивитися етикетку на пуховику, чи можна його взагалі прати в машинці. Якщо так, то виверніть куртку навиворіт.
Перед пранням обов'язково перевірте кишені / Фото pinterest
Як правильно випрати пуховик
- Покладіть у пральну машинку тільки пуховик;
- Засуньте у барабан кілька тенісних м'ячиків;
- Поставте пуховик на делікатний режим при температурі 30 градусів;
- Не бійтеся використовувати додаткове полоскання, щоб вимити порошок з куртки;
- Віджимання ставте на 400, максимум на 600 оборотів на хвилину.
Тенісні м'ячики допоможуть делікатному пранню / Фото pinterest
Як правильно сушити пуховик після прання
- Пуховий одяг потрібно сушити тільки вертикально;
- Слід повісити пуховик на вішак;
- Застебнути замки та ґудзики – це дозволить куртці прийняти правильну форму;
- Кишені потрібно вивернути, щоб вони краще просохли;
- Пуховик потрібно періодично струшувати та розпушувати.
Сушити пуховик потрібно правильно / Фото pinterest
Тоді в міру висихання сухий пух буде відділятися від мокрого і заповнювати в комірках порожнє місце, звільняючи його навколо намоклого наповнювача, що висихає.