У нещодавно опублікованому дослідженні вчені з Університету Нью-Мексико зазначають, що позитивні плітки серед членів команди зменшують соціальні лінощі, а також покращують ефективність роботи всього колективу.

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Варто зазначити, що в минулій академічній літературі плітки трактувались як девіантна поведінка, яка шкодить стосункам. Через що в деяких установах навіть забороняли це робити. Пізніші дослідження стверджували, що плітки за своєю суттю не є ні хорошими, ні поганими.

Плітки можуть бути більш тонкими, ніж ми думаємо. Вони можуть мати позитивні та негативні форми,

– сказав провідний автор нового дослідження – доцент Тревор Споельма.

Він додає, якщо негативні плітки фокусуються на критиці та поганих враженнях, то позитивні акцентують увагу на хороших якостях та властивостях іншої людини.



Позитивні плітки покрищують мотивацію кожного члена команди / Фото pexels

Про дослідження

Щоб це зрозуміти, науковці провели поздовжнє польове дослідження із трьома сотнями студентів. Їх розділили на 63 групи для роботи над семестровим командним проєктом, від якого суттєво залежала оцінка учнів. Тому вони мали високу мотивацію, щоб сумлінно над ним працювати.

Сам проєкт не був пов'язаний з темою цього дослідження, але під час семестру між студентами проводили опитування щодо пліток в їхній групі: як позитивних, так і негативних.

Плітки як визнання

Коли наприкінці семестру командний проєкт був готовий, оцінюючи його, дослідники розглянули й загальну ефективність роботи.

Вони виявили, що позитивні плітки корелювали із зменшенням кількості соціальної бездіяльності. Іншими словами, позитивні обговорення підвищували мотивацію та рівень зусиль серед усіх товаришів по команді. А побічно вони покращували загальну результативність .

та рівень зусиль серед усіх товаришів по команді. А побічно вони . Водночас, на великий подив науковців, студенти більше пліткували позитивно, аніж негативно .

. Автори стверджують, що такі благотворні наслідки виникли через те, що позитивні плітки певною мірою стали нагородою чи визнанням за внесок та наполегливу роботу товариша по команді.

Ніхто не хоче докладати зусиль до чогось, якщо всі інші не збираються цього робити. Тому ми виявили, що плітки дійсно можуть якось заповнити прогалини в цьому відношенні та покращити мотивацію,

– сказав Споельма.



Позитивні плітки можуть покращити ефективність роботи усієї команди / Фото pexels

Плітки як спосіб пізнання

Крім того, Споельма та його співавторка Андреа Гетрік припускають, що плітки можуть бути практикою, яка допомагає товаришам по команді пізнати один одного, коли вони вперше починають працювати над спільним проєктом.

Коли ви багато чого не знаєте про своїх товаришів по команді, позитивні плітки, зокрема, можуть якось заповнити ці прогалини,

– пояснює Споельма.

Не варто забороняти плітки

Дослідники вважають, що організації повинні двічі подумати про політику, яка прямо забороняє плітки, оскільки вони можуть втратити їхні позитивні форми.