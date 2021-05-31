Значно краще виміряти чиїсь управлінські навички – це поглянути на його підлеглих, каже американський експерт з питань лідерства та залучення працівників Марк Мерфі.

До теми 10 звичок успішних лідерів, які допоможуть у бізнесі

І якщо працівники керівника зростають, готові до змін, стратегічно вирівняні та продуктивні, це свідчить про те, що він є ефективним менеджером.

Звичайно, ви можете оцінити фінансові показники, показники якості або пропускної здатності відділу менеджера, але ці заходи, як правило, мають більше спільного з бізнес-стратегією та операційними системами, ніж з тим, чи ефективно менеджер виконує свою роботу,

– каже Мерфі.

Ось 3 ознаки чудового менеджменту від експерта.

Співробітники навчаються нових навичок

Мерфі зазначає, коли працівники регулярно вивчають нові навички та розширюють свої можливості, ви отримуєте кілька переваг.

Насамперед ваш фонд талантів поглиблюється . Якщо вам постійно доводиться шукати більш кваліфікованих працівників за межами фірми, це ознака того, що ви недостатньо розвиваєте внутрішні таланти.

. Якщо вам постійно доводиться шукати більш кваліфікованих працівників за межами фірми, це ознака того, що ви недостатньо розвиваєте внутрішні таланти. По-друге, коли співробітники навчаються і ростуть, їхнє залучення до роботи зростає, вони рідше звільняються, а їх емоційне здоров'я стає кращим.

З дослідження ми також знаємо, що коли цілі співробітників вимагають засвоєння нових навичок, ці цілі майже вдесятеро потужніші, щоб надихнути працівників, ніж ті, які не вимагають навчання,

– говорить експерт з лідерства.



Співробітники навчаються нових навичок / Фото pexels

Менеджери долають перешкоди своїх підлеглих

Ніщо так не розчаровує працівника, як витратити увесь день на подолання перешкод, а не на реальний прогрес. Мерфі каже, що це може деморалізувати людину, адже вона протягом восьми годин поспіль докладає величезних зусиль лише для того, щоб закінчити день, водночас відчуваючи, що фактичного прогресу не досягнуто.

Ефективний менеджер долає перешкоди своїх підлеглих. Експерт зазначає, що для цього не потрібні десятиліття навчання. Керівник просто просить співробітників описати, які перешкоди перешкоджають їм, а потім виправляє їх. Як не дивно, каже Мерфі, але більшість розчарувань, з якими стикаються працівники, досить легко виправити, звісно якщо це не стосується непереборних розладів системи, таких як погані технології чи громіздкі внутрішні процеси тощо.



Хороший менеджер усуває перешкоди у роботі підлеглих / Фото unsplash

Співробітники розуміють стратегію компанії

Ключовою роботою менеджерів є прийняття корпоративної стратегії та її переклад на таку мову та поведінку, що є зрозумілою та прийнятною для співробітників. Це не лише посилює позитивні почуття працівника щодо компанії, а й надає йому цілі та підвищує готовність до змін. Найкращі менеджери, каже Мерфі, як правило, витрачають час, щоб пояснити обґрунтування змін, стратегій, систем тощо.

Існує багато способів оцінити, чи є хтось чудовим менеджером. Але якщо ви приділите пильну увагу цим трьом ознакам, ви отримаєте швидку і точну оцінку керівників вашої організації. А для окремих менеджерів ці три ознаки є чудовою відправною точкою для пришвидшення вашого особистого прагнення до величі управління,

– резюмує експерт з лідерства.



Співробітники розуміють стратегію компанії / Фото pexels