Потрібно лиш 3 продукти: як легко очистити накип у ванній

Поява нальоту в душовій кабіні чи у ванній кімнаті – неминуче та неприємне явище. Відома лайфхакерка поділилась простим рецептом суміші, яка легко відчистить бруд.

"Королева домашніх лайфхаків" Кароліна Мак'Колі розповіла, як відчищає наліт зі своєї ванної. Жінка робить це за допомогою 3 інгредієнтів.

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Для того, щоб створити дієвий засіб для очищення поверхонь, Мак'Колі рекомендує використовувати соду, оцет та рідке мило.

Блогерка пропонує взяти 2 склянки теплої води, пів склянки звичайної соди, додати до суміші 1 склянку столового оцту та половину склянки з рідким милом.

Перемішайте все та залийте до пляшки з розпилювачем. Нанесіть суміш на проблемні ділянки з нальотом та лишіть на 10 хвилин. Добре потріть щіткою, і повторіть процедуру ще кілька разів для кращого ефекту. Це чудово працює!

– сказала Мак'Колі.

Коротке відео, яким блогерка поділилася у тіктоці, набрало майже 50 тисяч переглядів.