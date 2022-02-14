Поради батькам: що подарувати підліткові, аби йому точно сподобалося

Мабуть, найважче з усіх дітей вразити саме підлітків. Адже розваг вони спробували досить багато, що не скажеш про дошкільнят. То що ж продарувати підліткові – читатйnе в матеріалі.

Діти ростуть дуже швидко, а їхні інтереси змінюються зі швидкістю вітру. Вибір подарунка для дитини може бути цікавою головоломкою, тому що ми хочемо, аби вони дійсно були щасливі. Ось кілька ідей, що подарувати підліткам.

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Ідеї подарунків для підлітків за віком

12 – 14 років

Спробуйте зацікавити підлітків цього віку чимось новим або чимось пов’язаним з їхніми хобі:

модні навушники;

фітнес-трекери або інші спортивні пристрої;

гральна консоль;

кінопроєктор;

ювелірні вироби;

книги;

скетчбуки, планшети або набір для малювання;

настільна гра для кількох осіб;

іграшки з дистанційним керуванням;

аксесуари з логотипами улюблених фільмів, гуртів, команд тощо.



Цікава настільна гра / Фото Unsplash

14 – 16 років

Хорошою ідеєю є те, що підкреслює індивідуальність і незалежність підлітків. Або це може бути щось пов'язане з їхніми власними талантами та хобі. Наприклад:

знімні шпалери — чудовий спосіб дати підліткам можливість прикрасити свої кімнати так, як вони хочуть;

цифрова камера, що миттєво друкує фотографії;

портативний водонепроникний динамік;

складна головоломка;

електронна книга;

спортивний інвентар або аксесуари.



Камера, що одразу друкує фото / Фото Unsplash

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