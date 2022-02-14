Поради батькам: що подарувати підліткові, аби йому точно сподобалося
Джерело:5-Minute Crafts
Мабуть, найважче з усіх дітей вразити саме підлітків. Адже розваг вони спробували досить багато, що не скажеш про дошкільнят. То що ж продарувати підліткові – читатйnе в матеріалі.
Діти ростуть дуже швидко, а їхні інтереси змінюються зі швидкістю вітру. Вибір подарунка для дитини може бути цікавою головоломкою, тому що ми хочемо, аби вони дійсно були щасливі. Ось кілька ідей, що подарувати підліткам.
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Ідеї подарунків для підлітків за віком
12 – 14 років
Спробуйте зацікавити підлітків цього віку чимось новим або чимось пов’язаним з їхніми хобі:
- модні навушники;
- фітнес-трекери або інші спортивні пристрої;
- гральна консоль;
- кінопроєктор;
- ювелірні вироби;
- книги;
- скетчбуки, планшети або набір для малювання;
- настільна гра для кількох осіб;
- іграшки з дистанційним керуванням;
- аксесуари з логотипами улюблених фільмів, гуртів, команд тощо.
Цікава настільна гра / Фото Unsplash
14 – 16 років
Хорошою ідеєю є те, що підкреслює індивідуальність і незалежність підлітків. Або це може бути щось пов'язане з їхніми власними талантами та хобі. Наприклад:
- знімні шпалери — чудовий спосіб дати підліткам можливість прикрасити свої кімнати так, як вони хочуть;
- цифрова камера, що миттєво друкує фотографії;
- портативний водонепроникний динамік;
- складна головоломка;
- електронна книга;
- спортивний інвентар або аксесуари.
Камера, що одразу друкує фото / Фото Unsplash