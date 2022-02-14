Дети растут очень быстро, а их интересы изменяются со скоростью ветра. Выбор подарка для ребенка может быть интересной головоломкой, потому что мы хотим, чтобы они действительно были счастливы. Вот несколько идей, что подарить подросткам.
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Идеи подарков для подростков по возрасту
12 – 14 лет
Попытайтесь заинтересовать подростков этого возраста чем-то новым или чем-то связанным с их хобби:
- модные наушники;
- фитнес-трекеры или другие спортивные приспособления;
- игральная консоль;
- кинопроектор;
- ювелирные изделия;
- книги;
- скетчбуки, планшеты или набор для рисования;
- настольная игра для нескольких человек;
- игрушки с дистанционным управлением;
- аксессуары с логотипами любимых фильмов, групп, команд и другое.
Интересная настольная игра / Фото Unsplash
14 – 16 лет
Хорошей идеей является то, что подчеркивает индивидуальность и независимость подростков. Или это может быть что-то связанное с их собственными талантами и хобби. Например:
- съемные обои – отличный способ дать подросткам возможность украсить свои комнаты так, как они хотят;
- цифровая камера, мгновенно печатающая фотографии;
- портативный водонепроницаемый динамик;
- сложная головоломка;
- электронная книга;
- спортивный инвентарь или аксессуары.
Камера сразу печатает фото / Фото Unsplash