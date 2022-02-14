Дети растут очень быстро, а их интересы изменяются со скоростью ветра. Выбор подарка для ребенка может быть интересной головоломкой, потому что мы хотим, чтобы они действительно были счастливы. Вот несколько идей, что подарить подросткам.

Интересно 7 романтичных комедий: что стоит посмотреть на День Святого Валентина

Идеи подарков для подростков по возрасту

12 – 14 лет

Попытайтесь заинтересовать подростков этого возраста чем-то новым или чем-то связанным с их хобби:

  • модные наушники;
  • фитнес-трекеры или другие спортивные приспособления;
  • игральная консоль;
  • кинопроектор;
  • ювелирные изделия;
  • книги;
  • скетчбуки, планшеты или набор для рисования;
  • настольная игра для нескольких человек;
  • игрушки с дистанционным управлением;
  • аксессуары с логотипами любимых фильмов, групп, команд и другое.

Идеи Новости Удивляй
Интересная настольная игра / Фото Unsplash

14 – 16 лет

Хорошей идеей является то, что подчеркивает индивидуальность и независимость подростков. Или это может быть что-то связанное с их собственными талантами и хобби. Например:

  • съемные обои – отличный способ дать подросткам возможность украсить свои комнаты так, как они хотят;
  • цифровая камера, мгновенно печатающая фотографии;
  • портативный водонепроницаемый динамик;
  • сложная головоломка;
  • электронная книга;
  • спортивный инвентарь или аксессуары.

Идеи Новости Удивляй\
Камера сразу печатает фото / Фото Unsplash