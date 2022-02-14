Дети растут очень быстро, а их интересы изменяются со скоростью ветра. Выбор подарка для ребенка может быть интересной головоломкой, потому что мы хотим, чтобы они действительно были счастливы. Вот несколько идей, что подарить подросткам.

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Идеи подарков для подростков по возрасту

12 – 14 лет

Попытайтесь заинтересовать подростков этого возраста чем-то новым или чем-то связанным с их хобби:

модные наушники;

фитнес-трекеры или другие спортивные приспособления;

игральная консоль;

кинопроектор;

ювелирные изделия;

книги;

скетчбуки, планшеты или набор для рисования;

настольная игра для нескольких человек;

игрушки с дистанционным управлением;

аксессуары с логотипами любимых фильмов, групп, команд и другое.



Интересная настольная игра / Фото Unsplash

14 – 16 лет

Хорошей идеей является то, что подчеркивает индивидуальность и независимость подростков. Или это может быть что-то связанное с их собственными талантами и хобби. Например:

съемные обои – отличный способ дать подросткам возможность украсить свои комнаты так, как они хотят;

цифровая камера, мгновенно печатающая фотографии;

портативный водонепроницаемый динамик;

сложная головоломка;

электронная книга;

спортивный инвентарь или аксессуары.



Камера сразу печатает фото / Фото Unsplash