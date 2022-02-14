Діти ростуть дуже швидко, а їхні інтереси змінюються зі швидкістю вітру. Вибір подарунка для дитини може бути цікавою головоломкою, тому що ми хочемо, аби вони дійсно були щасливі. Ось кілька ідей, що подарувати підліткам.

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Ідеї подарунків для підлітків за віком

12 – 14 років

Спробуйте зацікавити підлітків цього віку чимось новим або чимось пов’язаним з їхніми хобі:

  • модні навушники;
  • фітнес-трекери або інші спортивні пристрої;
  • гральна консоль;
  • кінопроєктор;
  • ювелірні вироби;
  • книги;
  • скетчбуки, планшети або набір для малювання;
  • настільна гра для кількох осіб;
  • іграшки з дистанційним керуванням;
  • аксесуари з логотипами улюблених фільмів, гуртів, команд тощо.

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Цікава настільна гра / Фото Unsplash

14 – 16 років

Хорошою ідеєю є те, що підкреслює індивідуальність і незалежність підлітків. Або це може бути щось пов'язане з їхніми власними талантами та хобі. Наприклад:

  • знімні шпалери — чудовий спосіб дати підліткам можливість прикрасити свої кімнати так, як вони хочуть;
  • цифрова камера, що миттєво друкує фотографії;
  • портативний водонепроникний динамік;
  • складна головоломка;
  • електронна книга;
  • спортивний інвентар або аксесуари.

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Камера, що одразу друкує фото / Фото Unsplash