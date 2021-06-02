Порад мало не буває: 8 ідей, як навести порядок у гаражі

У кожному гаражі напевно знайдеться безліч корисних речей і різних дрібниць. І всі ці котушки, викрутки, щітки, цвяхи та інші корисні штуки потрібно вміти організовувати так, щоб вони завжди були під рукою, але при цьому не захаращували простір і не губилися.

Однак, як зробити так, щоб порядок був реальний, а не декоративний? Ми пропонуємо 8 найкращих рішень.

Читайте також Створена з любов'ю: як Soplica стала улюбленим брендом мільйонів

Чистота і порядок

Порядок там, де не смітять. Або де сміття своєчасно прибирають. Щоб сміття своєчасно забиралося, мішки повинні бути під рукою. Наприклад, на тримачі для рушників.



Фото pinterest

У кишеньках

Організатор для взуття можна пристосувати для зберігання балончиків з фарбою. Або щіток. Або ще чого-небудь.



Фото pinterest

Лотки для дрібниць

Форми для кексів ідеально підходять для зберігання різноманітних кріплень.



Фото pinterest

Перфорований стелаж

Перфорована панель – унікальний матеріал для оптимізації речей. І якщо у вашому гаражі її немає, терміново купуйте. Фактично, іноді тільки її досить, щоб все впорядкувати. Не забудьте про гачки та лотки.



Фото pinterest

Шкатулка для стрічок

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Зберіть всі стрічки в "скриньку". З такого сховища і губитися не хочеться. Дуже зручно.



Фото pinterest

Магніт

Магніт, прикріплений до стіни, дозволить упорядкувати насадки для шурупокрута та будь-які інші малогабаритні металеві предмети.



Фото pinterest

Вільне місце

Нижню сторону полиць можна обладнати потайною системою зберігання. Знадобляться лише банки з кришкою, що відкручується. Прикрутивши кришки до низу полки шурупами, зможете накручувати на них банки, а в банках зберігати будь-які дрібниці – цвяхи, саморізи, дюбелі.



Фото pinterest

Столик, що розкладається

Стіл – життєво необхідна річ. Встановіть розкладну конструкцію. Візьміть стільницю, ніжку, дверні петлі – і зберіть елементи воєдино.



Фото pinterest