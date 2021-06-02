Порад мало не буває: 8 ідей, як навести порядок у гаражі

У кожному гаражі напевно знайдеться безліч корисних речей і різних дрібниць. І всі ці котушки, викрутки, щітки, цвяхи та інші корисні штуки потрібно вміти організовувати так, щоб вони завжди були під рукою, але при цьому не захаращували простір і не губилися.
Однак, як зробити так, щоб порядок був реальний, а не декоративний? Ми пропонуємо 8 найкращих рішень.
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Чистота і порядок
Порядок там, де не смітять. Або де сміття своєчасно прибирають. Щоб сміття своєчасно забиралося, мішки повинні бути під рукою. Наприклад, на тримачі для рушників.
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У кишеньках
Організатор для взуття можна пристосувати для зберігання балончиків з фарбою. Або щіток. Або ще чого-небудь.
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Лотки для дрібниць
Форми для кексів ідеально підходять для зберігання різноманітних кріплень.
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Перфорований стелаж
Перфорована панель – унікальний матеріал для оптимізації речей. І якщо у вашому гаражі її немає, терміново купуйте. Фактично, іноді тільки її досить, щоб все впорядкувати. Не забудьте про гачки та лотки.
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Шкатулка для стрічок
Зберіть всі стрічки в "скриньку". З такого сховища і губитися не хочеться. Дуже зручно.
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Магніт
Магніт, прикріплений до стіни, дозволить упорядкувати насадки для шурупокрута та будь-які інші малогабаритні металеві предмети.
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Вільне місце
Нижню сторону полиць можна обладнати потайною системою зберігання. Знадобляться лише банки з кришкою, що відкручується. Прикрутивши кришки до низу полки шурупами, зможете накручувати на них банки, а в банках зберігати будь-які дрібниці – цвяхи, саморізи, дюбелі.
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Столик, що розкладається
Стіл – життєво необхідна річ. Встановіть розкладну конструкцію. Візьміть стільницю, ніжку, дверні петлі – і зберіть елементи воєдино.
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