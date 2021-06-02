Однак, як зробити так, щоб порядок був реальний, а не декоративний? Ми пропонуємо 8 найкращих рішень.

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Чистота і порядок

Порядок там, де не смітять. Або де сміття своєчасно прибирають. Щоб сміття своєчасно забиралося, мішки повинні бути під рукою. Наприклад, на тримачі для рушників.



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У кишеньках

Організатор для взуття можна пристосувати для зберігання балончиків з фарбою. Або щіток. Або ще чого-небудь.



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Лотки для дрібниць

Форми для кексів ідеально підходять для зберігання різноманітних кріплень.



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Перфорований стелаж

Перфорована панель – унікальний матеріал для оптимізації речей. І якщо у вашому гаражі її немає, терміново купуйте. Фактично, іноді тільки її досить, щоб все впорядкувати. Не забудьте про гачки та лотки.



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Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Шкатулка для стрічок

Зберіть всі стрічки в "скриньку". З такого сховища і губитися не хочеться. Дуже зручно.



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Магніт

Магніт, прикріплений до стіни, дозволить упорядкувати насадки для шурупокрута та будь-які інші малогабаритні металеві предмети.



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Вільне місце

Нижню сторону полиць можна обладнати потайною системою зберігання. Знадобляться лише банки з кришкою, що відкручується. Прикрутивши кришки до низу полки шурупами, зможете накручувати на них банки, а в банках зберігати будь-які дрібниці – цвяхи, саморізи, дюбелі.



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Столик, що розкладається

Стіл – життєво необхідна річ. Встановіть розкладну конструкцію. Візьміть стільницю, ніжку, дверні петлі – і зберіть елементи воєдино.



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