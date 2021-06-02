Однако, как сделать так, чтобы порядок был реальный, а не декоративный? Мы предлагаем 8 лучших решений.

Читайте также Созданная с любовью: как Soplica стала любимым брендом миллионов

Чистота и порядок

Порядок там, где не мусорят. Или где мусор своевременно убирают. Чтобы мусор своевременно убирался, мешки должны быть под рукой. Например, на держателе для полотенец.



Фото pinterest

В карманах

Организатор для обуви можно приспособить для хранения баллончиков с краской. Или щеток. Или еще чего-нибудь.



Фото pinterest

Лотки для мелочей

Формы для кексов идеально подходят для хранения различных креплений.



Фото pinterest

Перфорированный стеллаж

Перфорированная панель – уникальный материал для оптимизации вещей. И если в вашем гараже ее нет, срочно покупайте. По сути, иногда только ее достаточно, чтобы все упорядочить. Не забудьте о крючках и лотки.



Фото pinterest

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Шкатулка для лент

Соберите все ленты в "ящик". С такого хранилища и теряться не хочется. Очень удобно.



Фото pinterest

Магнит

Магнит, прикрепленный к стене, позволит упорядочить насадки для шуруповертов и любые другие малогабаритные металлические предметы.



Фото pinterest

Свободное место

Нижнюю сторону полок можно оборудовать потайной системой хранения. Понадобятся лишь банки с откручивающейся крышкой. Прикрутив крышки снизу полки шурупами, сможете накручивать на них банки, а в банках хранить любую мелочь – гвозди, саморезы, дюбеля.



Фото pinterest

Столик, диван

Стол – жизненно необходимая вещь. Установите раскладную конструкцию. Возьмите столешницу, ножку, дверные петли - и соберите элементы воедино.



Фото pinterest