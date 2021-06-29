Пропонуємо вам спробувати смачний варіант – хот-дог в лаваші, тим більше, що приготувати його не складе особливих труднощів. Отож, ловіть рецепт!
Читайте також Де літо, там Zubrowka: масштабна івент-арена "Морвокзал" запрошує на концерти просто неба
Цей смачний і швидкий перекус на ходу зараз стає все більш популярним та доступнішим.
Інгредієнти на 3 порції:
- Лаваш вірменський тонкий – 3 штуки;
- Сосиски – 3-6 штуки;
- Морква – 0,5 штуки;
- Капуста пекінська – 1/3 частина;
- Огірок свіжий – 1 штука;
- Лимонний сік – 1/3 чайної ложки;
- Кетчуп або томатний соус – на смак;
- Майонез, гірчиця – на смак.
Хот-дог можна зробити самостійно, це не так-то й важко / Фото eating
Етапи приготування:
- Нашаткуйте капусту тонко, додайте натерту на великій тертці моркву.
- Сюди ж додайте порізаний тонкими напівкружечками свіжий огірок.
- Скропіть все лимонним соком і перемішайте овочевий салат.
- На лаваш викладіть частину овочевого салату, далі - очищену від плівки сосиску. Сосиски бажано заздалегідь відварити, але можна використовувати й сирими.
- Змастіть зверху кетчупом, майонезом і гірчицею на смак.
- Загорніть лаваш, як звертаємо млинці з начинкою, підгинаючи й бічні краї.
- Поставте смачний хот-дог в лаваші в мікрохвильову піч на 2 – 3 хвилини або мультиварку на режим "Розігрів" на 15 хвилин.
Кілька хвилин та смачний хот-дог на вашому столі / Фото eating
Смачного!