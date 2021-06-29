Пропонуємо вам спробувати смачний варіант – хот-дог в лаваші, тим більше, що приготувати його не складе особливих труднощів. Отож, ловіть рецепт!

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Цей смачний і швидкий перекус на ходу зараз стає все більш популярним та доступнішим.

Інгредієнти на 3 порції:

Лаваш вірменський тонкий – 3 штуки;

Сосиски – 3-6 штуки;

Морква – 0,5 штуки;

Капуста пекінська – 1/3 частина;

Огірок свіжий – 1 штука;

Лимонний сік – 1/3 чайної ложки;

Кетчуп або томатний соус – на смак;

Майонез, гірчиця – на смак.



Хот-дог можна зробити самостійно, це не так-то й важко / Фото eating

Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica.

Етапи приготування:

Нашаткуйте капусту тонко, додайте натерту на великій тертці моркву. Сюди ж додайте порізаний тонкими напівкружечками свіжий огірок. Скропіть все лимонним соком і перемішайте овочевий салат. На лаваш викладіть частину овочевого салату, далі - очищену від плівки сосиску. Сосиски бажано заздалегідь відварити, але можна використовувати й сирими. Змастіть зверху кетчупом, майонезом і гірчицею на смак. Загорніть лаваш, як звертаємо млинці з начинкою, підгинаючи й бічні краї. Поставте смачний хот-дог в лаваші в мікрохвильову піч на 2 – 3 хвилини або мультиварку на режим "Розігрів" на 15 хвилин.



Кілька хвилин та смачний хот-дог на вашому столі / Фото eating

Смачного!