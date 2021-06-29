Предлагаем вам попробовать вкусный вариант – хот-дог в лаваше, тем более, что приготовить его не составит особого труда. Итак, ловите рецепт!

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Этот вкусный и быстрый перекус на ходу сейчас становится все популярнее и доступнее.

Ингредиенты на 3 порции:

Лаваш армянский тонкий – 3 штуки;

Сосиски 3 – 6 штуки;

Морковь – 0,5 штуки;

Капуста пекинская – 1/3 часть;

Огурец свежий – 1 штука;

Лимонный сок – 1/3 чайной ложки;

Кетчуп или томатный соус – по вкусу;

Майонез, горчица – по вкусу.



Хот-дог можно сделать самостоятельно, это не так-то и трудно / Фото eating

Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica.

Этапы приготовления:

Нашинкуйте капусту тонко, добавьте натертую на крупной терке морковь. Сюда же добавьте порезанный тонкими полукружочками свежий огурец. Сбрызните все лимонным соком и перемешайте овощной салат. На лаваш выложите часть овощного салата, далее – очищенную от пленки сосиску. Сосиски желательно заранее отварить, но можно использовать и сырыми. Смажьте сверху кетчупом, майонезом и горчицей по вкусу. Заверните лаваш, как заворачиваем блины с начинкой, подгибая и боковые края. Поставьте вкусный хот-дог в лаваше в микроволновую печь на 2 – 3 минуты или мультиварку на режим "Разогрев" на 15 минут.



Несколько минут и вкусный хот-дог на вашем столе / Фото eating

Приятного аппетита!