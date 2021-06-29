Предлагаем вам попробовать вкусный вариант – хот-дог в лаваше, тем более, что приготовить его не составит особого труда. Итак, ловите рецепт!
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Этот вкусный и быстрый перекус на ходу сейчас становится все популярнее и доступнее.
Ингредиенты на 3 порции:
Лаваш армянский тонкий – 3 штуки;
Сосиски 3 – 6 штуки;
Морковь – 0,5 штуки;
Капуста пекинская – 1/3 часть;
Огурец свежий – 1 штука;
Лимонный сок – 1/3 чайной ложки;
Кетчуп или томатный соус – по вкусу;
Майонез, горчица – по вкусу.
Хот-дог можно сделать самостоятельно, это не так-то и трудно / Фото eating
Этапы приготовления:
- Нашинкуйте капусту тонко, добавьте натертую на крупной терке морковь.
- Сюда же добавьте порезанный тонкими полукружочками свежий огурец.
- Сбрызните все лимонным соком и перемешайте овощной салат.
- На лаваш выложите часть овощного салата, далее – очищенную от пленки сосиску. Сосиски желательно заранее отварить, но можно использовать и сырыми.
- Смажьте сверху кетчупом, майонезом и горчицей по вкусу.
- Заверните лаваш, как заворачиваем блины с начинкой, подгибая и боковые края.
- Поставьте вкусный хот-дог в лаваше в микроволновую печь на 2 – 3 минуты или мультиварку на режим "Разогрев" на 15 минут.
Несколько минут и вкусный хот-дог на вашем столе / Фото eating
Приятного аппетита!