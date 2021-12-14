Покращує самооцінку і не тільки: чому так важливо часто спілкуватися з сім'єю

Проведення часу з сім'єю – позитивно впливає на емоційний та соціальний розвиток дітей. З рідними слід часто спілкуватися, щоб покращити свою самооцінку, навчитися комунікувати та позбутися негативу.

Читайте далі, щоб дізнатися, чому сімейний час дійсно має значення для дітей та дорослих. Усі поради запропонували експерти на основі досліджень стосунків між сім'єю.

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5 переваг спільного часопроведення



Переваги гарного проведення часу з сім'єю / Фото Unsplash

Заохочує до відкритого спілкування

Час, проведений із сім'єю без відволікання на роботу, телефони чи справи створює простір для відкритого діалогу.

Можливо, ваші діти хотіли поговорити з вами про щось, але відчували, що ви занадто зайняті іншими завданнями, щоб слухати. Коли кожен думає про щось своє, то забуває поговорити з родиною про те, як пройшов їхній день.

Сімейний час вирішує багато проблем. Він дає можливість спілкуватися та бути почутим. Досвід, який сприяє емоційному зв'язку – безцінний.

Формує самооцінку

Окрім зміцнення емоційних зв'язків, спілкування також допомагає підвищити самооцінку у молодих людей, яким в іншому випадку не вистачає впевненості в розмові.

Іншими словами, даючи дітям можливість поділитися деталями свого життя та висловити свої думки у невимушеній сімейній обстановці, ви допомагаєте їм почуватися цінним. Щирі розмови покращать самопочуття в іншій ситуації з іншими людьми.

Позитивно впливає на динаміку стосунків

Дослідники з Університету штату Мічиган кажуть, що діти вчаться, копіюючи своїх батьків. Це означає, що, коли вся сім'я збирається разом, є можливість навчатися на прикладі.

Батьки отримають значну користь від взаємодії з дорослими дітьми. У той час наймолодшим членам сім'ї буде корисно бачити здорову динаміку відносин, змодельовану дорослими.

Вдосконалює сімейні правила

Правила відіграють величезну роль у тому, щоб сім'я функціонувала як добре злагоджений механізм. То ж що може бути краще, коли вся "банда" перебуває в одному місці і в той же час?

У сімейному колі ви можете обговорити час прибирання, допомогу дорослим і визначити для цього відповідний час.

Покращує психічне здоров'я

Згідно з результатами дослідження, опублікованого в Journal of Epidemiology and Public Health, сімейні ритуали та спільно проведений час із батьками корелюють із покращенням психічного здоров'я та зменшенням кількості правопорушень серед підлітків.

Наприклад, прогулянка у підліткові роки — це не звичайна прогулянка. Адже діти в цей час хочуть спробувати багато забороненого. Однак прикрих ситуацій буде значно менше, якщо дорослі виділять час, аби поговорити з дітьми.

Як гарно провести час із сім'єю