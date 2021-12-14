Читайте далі, щоб дізнатися, чому сімейний час дійсно має значення для дітей та дорослих. Усі поради запропонували експерти на основі досліджень стосунків між сім'єю.
Цікаво Прем'єра "Зломовчання" з Ксенією Мішиною: де дивитися перший в Україні серіал-оріджинал
5 переваг спільного часопроведення
Переваги гарного проведення часу з сім'єю / Фото Unsplash
Заохочує до відкритого спілкування
Час, проведений із сім'єю без відволікання на роботу, телефони чи справи створює простір для відкритого діалогу.
Можливо, ваші діти хотіли поговорити з вами про щось, але відчували, що ви занадто зайняті іншими завданнями, щоб слухати. Коли кожен думає про щось своє, то забуває поговорити з родиною про те, як пройшов їхній день.
Сімейний час вирішує багато проблем. Він дає можливість спілкуватися та бути почутим. Досвід, який сприяє емоційному зв'язку – безцінний.
Формує самооцінку
Окрім зміцнення емоційних зв'язків, спілкування також допомагає підвищити самооцінку у молодих людей, яким в іншому випадку не вистачає впевненості в розмові.
Іншими словами, даючи дітям можливість поділитися деталями свого життя та висловити свої думки у невимушеній сімейній обстановці, ви допомагаєте їм почуватися цінним. Щирі розмови покращать самопочуття в іншій ситуації з іншими людьми.
Позитивно впливає на динаміку стосунків
Дослідники з Університету штату Мічиган кажуть, що діти вчаться, копіюючи своїх батьків. Це означає, що, коли вся сім'я збирається разом, є можливість навчатися на прикладі.
Батьки отримають значну користь від взаємодії з дорослими дітьми. У той час наймолодшим членам сім'ї буде корисно бачити здорову динаміку відносин, змодельовану дорослими.
Вдосконалює сімейні правила
Правила відіграють величезну роль у тому, щоб сім'я функціонувала як добре злагоджений механізм. То ж що може бути краще, коли вся "банда" перебуває в одному місці і в той же час?
У сімейному колі ви можете обговорити час прибирання, допомогу дорослим і визначити для цього відповідний час.
Покращує психічне здоров'я
Згідно з результатами дослідження, опублікованого в Journal of Epidemiology and Public Health, сімейні ритуали та спільно проведений час із батьками корелюють із покращенням психічного здоров'я та зменшенням кількості правопорушень серед підлітків.
Наприклад, прогулянка у підліткові роки — це не звичайна прогулянка. Адже діти в цей час хочуть спробувати багато забороненого. Однак прикрих ситуацій буде значно менше, якщо дорослі виділять час, аби поговорити з дітьми.
Як гарно провести час із сім'єю
- Сідайте на сімейну вечерю.
- Підіть на зустріч між батьками та дітьми.
- Організуйте вечір сімейних ігор.
- Насолоджуйтесь спільним хобі: малярством, фотографією, садівництвом – будь-чим, що дарує радість всім.