Читайте далі, щоб дізнатися, чому сімейний час дійсно має значення для дітей та дорослих. Усі поради запропонували експерти на основі досліджень стосунків між сім'єю.

Цікаво Прем'єра "Зломовчання" з Ксенією Мішиною: де дивитися перший в Україні серіал-оріджинал

5 переваг спільного часопроведення



Переваги гарного проведення часу з сім'єю / Фото Unsplash

Заохочує до відкритого спілкування

Час, проведений із сім'єю без відволікання на роботу, телефони чи справи створює простір для відкритого діалогу.

Можливо, ваші діти хотіли поговорити з вами про щось, але відчували, що ви занадто зайняті іншими завданнями, щоб слухати. Коли кожен думає про щось своє, то забуває поговорити з родиною про те, як пройшов їхній день.

Сімейний час вирішує багато проблем. Він дає можливість спілкуватися та бути почутим. Досвід, який сприяє емоційному зв'язку – безцінний.

Формує самооцінку

Окрім зміцнення емоційних зв'язків, спілкування також допомагає підвищити самооцінку у молодих людей, яким в іншому випадку не вистачає впевненості в розмові.

Іншими словами, даючи дітям можливість поділитися деталями свого життя та висловити свої думки у невимушеній сімейній обстановці, ви допомагаєте їм почуватися цінним. Щирі розмови покращать самопочуття в іншій ситуації з іншими людьми.

Позитивно впливає на динаміку стосунків

Дослідники з Університету штату Мічиган кажуть, що діти вчаться, копіюючи своїх батьків. Це означає, що, коли вся сім'я збирається разом, є можливість навчатися на прикладі.

Батьки отримають значну користь від взаємодії з дорослими дітьми. У той час наймолодшим членам сім'ї буде корисно бачити здорову динаміку відносин, змодельовану дорослими.

Вдосконалює сімейні правила

Правила відіграють величезну роль у тому, щоб сім'я функціонувала як добре злагоджений механізм. То ж що може бути краще, коли вся "банда" перебуває в одному місці і в той же час?

У сімейному колі ви можете обговорити час прибирання, допомогу дорослим і визначити для цього відповідний час.

Покращує психічне здоров'я

Згідно з результатами дослідження, опублікованого в Journal of Epidemiology and Public Health, сімейні ритуали та спільно проведений час із батьками корелюють із покращенням психічного здоров'я та зменшенням кількості правопорушень серед підлітків.

Наприклад, прогулянка у підліткові роки — це не звичайна прогулянка. Адже діти в цей час хочуть спробувати багато забороненого. Однак прикрих ситуацій буде значно менше, якщо дорослі виділять час, аби поговорити з дітьми.

Як гарно провести час із сім'єю