В англійському Сомерсеті компанія Invisible Studio представила пасіку Beezantium на березі озера. Будиночок стане домом для медоносних бджіл.
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У стіни хатки вбудовані вулики, де розмістили бджолині родини. Дім-вулик також служить виставковим центром для відвідувачів – гості готелю зможуть побути разом із бджолами, яких видно через внутрішні стінки будинку.
Будинок розташований над озером / Фото Dezeen
Будівля розташована на території готелю Тритон у Сомерсеті. Готель діє у Хадспен Хаусі, колишньому заміському будинку з маєтком в сільській місцевості.
Концепція бджолиного дому
Засновник Invisible Studio Пірс Тейлор спроєктував своєрідний вулик, надихаючись химерними павільйонами, які полюбляють ставити у британських садах.
Будівля створена для комфортного проживання комах / Фото Dezeen
Будинок має вигнутий дах з мідним покриттям та овальні вікна. Інші деталі були спроєктовані спеціально для того, щоб бджолам було комфортно тут жити – стіни оббиті великими панелями дуба, які нещільно прилягають до будівлі та відкривають природні отвори для комах.
У конструкції дому передбачена система мідних труб, які допоможуть пересуватися бджолам.
Будівля виглядає як щось химерне та грайливе, майже як казкова хатинка з блискучим мідним дахом. Але замість того, щоб бути лише задоволенням, Beezantium призначена для розміщення бджіл у вуликах та для спостереження у зовнішніх стінах,
– зазначає Тейлор.
Чи це безпечно
Хоч бджільництво у містах – не надто хороша ідея через велику смертність бджіл, місцевість поблизу будинку ідеально підходить для медоносних комах та розташування пасіки. Навколо – 18 гектарів сільської місцевості.
Створені місцеві колонії були переміщені на пасіку, і наш пасічник – один з найдосвідченіших у світі, – сказав Тейлор.
Місце, де розташували Beezantium, раніше використовувалось для зберігання сміття. Проте автори проєкту вирішили, що місце поблизу озера чудово підійде для комах.
Всередині будинку є прозорі стінки – відвідувачі можуть спостерігати за бджолами / Колаж 24 каналу з фото Dezeen
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Бджолина виставка
До будиночка може зайти будь-який гість готелю. Дизайнери провели виняткову роботу – всередині можна спостерігати за життям бджіл, не зачіпаючи їх. Окрім того, будівля візуально виглядає значно більшою всередині, ніж зовні.
Ми хотіли, щоб будівля, яка здалеку виглядає маленькою, але насправді є більшою, коли ви входите,
– розповів засновник проєкту.
Над будинком працювала голландська дизайнерська агенція Kossmanndejong. Митці спільно з Invisible Studio розробляли проєкт інтер’єру та виставки.
Гості будинку можуть помилуватися працьовитими комахами та видом на озеро / Фото Dezeen