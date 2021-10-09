В английском Сомерсете компания Invisible Studio представила пасеку Beezantium на берегу озера. Домик станет домом для медоносных пчел.

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В стены домика встроены ульи, где разместили пчелиные семьи. Дом-улей также служит выставочным центром для посетителей – гости отеля смогут побыть вместе с пчелами, которых видно через внутренние стенки дома.



Дом расположен над озером / Фото Dezeen

Здание расположено на территории отеля Тритон в Сомерсете. Отель действует в Хадспен Хаусе, бывшем загородном доме с поместьем в сельской местности.

Концепция пчелиного дома

Основатель Invisible Studio Пирс Тейлор разработал своеобразный улей, вдохновляясь причудливыми павильонами, которые любят ставить в британских садах.



Здание создано для комфортного проживания насекомых / Фото Dezeen

Дом имеет изогнутую крышу с медным покрытием и овальные окна. Другие детали были спроектированы специально для того, чтобы пчелам было комфортно здесь жить – стены обиты большими панелями дуба, которые неплотно прилегают к зданию и открывают естественные отверстия для насекомых.

В конструкции дома предусмотрена система медных труб, которые помогут передвигаться пчелам.

Здание выглядит как нечто причудливое и игривое, почти как сказочная избушка с блестящей медной крышей. Но вместо того, чтобы быть только удовольствием, Beezantium предназначена для размещения пчел в ульях и для наблюдения в наружных стенах,

– отмечает Тейлор.

Безопасно ли это

Хотя пчеловодство в городах – не слишком хорошая идея из-за большой смертности пчел, местность вблизи дома идеально подходит для медоносных насекомых и расположения пасеки. Вокруг – 18 гектаров сельской местности.

Созданные местные колонии были перемещены на пасеку, и наш пасечник – один из самых опытных в мире, – сказал Тейлор.

Место, где расположили Beezantium, ранее использовалось для хранения мусора. Однако авторы проекта решили, что место вблизи озера прекрасно подойдет для насекомых.



Внутри дома есть прозрачные стенки – посетители могут наблюдать за пчелами / Коллаж 24 канала с фото Dezeen

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Пчелиная выставка

К домику может зайти любой гость отеля. Дизайнеры провели исключительную работу – внутри можно наблюдать за жизнью пчел, не задевая их. Кроме того, здание визуально выглядит значительно больше внутри, чем снаружи.

Мы хотели, чтобы здание, которое издалека выглядит маленьким, но на самом деле больше, когда вы входите,

– рассказал основатель проекта.

Над домом работало голландское дизайнерское агентство Kossmanndejong. Художники совместно с Invisible Studio разрабатывали проект интерьера и выставки.



Гости дома могут полюбоваться трудолюбивыми насекомыми и видом на озеро / Фото Dezeen