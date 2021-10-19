Дівчина створює волохатих павуків усіх форм та розмірів – милі створіння можуть стати прикрасою для кімнати чи справжньою подушкою.

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Найбільша гордість Наталії – гігантські плюшеві павуки, розмір яких може сягати до 2 метрів.

Дівчина створює пухнастих павуків різних розмірів / Фото з інстаграму Наталії Бондарєвої

Кожна з подушок створена зі штучного хутра та дроту для гнучких павучих ніжок.

Ще один спосіб подолати арахнофобію

Бондарєва стверджує, що її плюшеві тарантули можуть допомогти власникам подолати страх павуків. За словами дівчини, багато клієнтів купували її вироби саме для того, щоб подолати арахнофобію.

Мої вироби часто купують люди, щоб позбутися страху перед павуками. Їх також купують як оригінальний декор для дому. З дитинства я любила дику природу та особливо комах, і я рада, що нині моє мистецтво викликає доброзичливе ставлення людей до павуків,

– розповіла Наталія.

Гігантських павуків можна використовувати як декор та подушки / Колаж 24 каналу з фото Наталії Бондарєвої

Плюшеві роботи Бондарєва публікує на своїй сторінці в інстаграмі. Також дівчина має свій магазин, де можна придбати пухнастих павуків.

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Раніше ми розповідали, як розробники допомагають людям впоратися з арахнофобією: