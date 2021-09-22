Експерти з садового центру Primrose склали список рослин, які природним чином відлякують павуків без необхідності розпилювати шкідливі хімікати. Водночас вони наголошують, що запобіжний захід повинен починатися ще поза домом.

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Саме тому не варто збирати листя, дрова чи якесь сміття у безпосередній близькості до будинку, адже це потенційні схованки для павуків. Чистота у дворі, а також цих 7 рослин допоможуть вам уникнути павукового нашестя.

Меліса лікарська

Мелісу часто використовують у приготуванні різноманітних страв, щоб додати їм цитрусового присмаку. Однак ця невисока кімнатна рослина також відлякує павуків та плодових мух.

Взагалі павуки ненавидять все, що має цитрусовий запах. Тому, якщо залити водою пучок нарізаної меліси та розпилити цей настій у темних закутках вашого будинку, ви зможете очистити будь-які схованки павуків.



Меліса / Фото florium

Базилік

Ароматичні олії базиліка відлякують не лише павуків, а й мурах, кімнатних мух та комарів. З подрібненої рослини також можна виготовити спрей, якщо змішати її гамамелісом. Просто розпиліть отриману рідину на будь-яку поверхню, а потім протріть її.

Вирощуйте базилік вдома, розмістивши рослину у місце з прямим попаданням сонячних променів принаймні впродовж 4 – 5 годин на день.



Базилік можна вирощувати вдома / Фото pexels

Лаванда

Лаванда також є чудовим відлякувачем павуків. Просто зв’яжіть невеличкі пучки квітів та розвішайте їх в усіх кімнатах. Таким чином ви не лише позбудетеся комах, а й отримаєте природний ароматизатор.



Лаванда відлякує павуків / Фото pexels

М’ята

Зірвіть кілька листків м’яти та додайте їх у пляшку для обприскування, наповнену водою.

Залиште на деякий час, щоб настоялося.

Потім розпорошіть розчин при вході у будинок, довкола вікон та дверних прорізів.

Це буде своєрідним стоп-сигналом для павуків.

Для стримування комах також можна використовувати свіже листя м’яти.



М'ята / Фото gyogyszernelkul

Розмарин

Можливо, для людей розмарин має приємний легкий аромат, але для павуків він дратівливо інтенсивний. Переконайтеся, що ви вирощуєте його у теплому приміщенні, адже розмарин не надто холодостійкий.



Запах розмарину дратує павуків / Фото pexels

Евкаліпт

Гілочки евкаліпта у ванній, кухні та вітальні також допоможуть запобігти появі павуків у будинку. Крім того, ви можете змішати кілька листків з гамамелісом та водою і обприскати всі ділянки, де могли б поселитися непрохані комахи.



Евкаліпт / Фото pexels

Хризантеми

Хризантеми містять піретрум – інгредієнт, який часто використовують у натуральних репелентах від комах. Цей інсектицид відлякує мурах, кліщів, бліх, павутинних кліщів, тарганів і навіть постільних клопів.



Хризантеми відлякують павуків та інших комах / Фото pexels

Чорнобривці

Чорнобривців цураються майже всі відомі дрібні шкідники, включаючи павуків, равликів та клопів. Просто розмістіть по всьому будинку букети з цими яскравими осінніми квітами і насолоджуйтеся життям без комах.



Чорнобривці / Фото pexels

Чи небезпечні укуси павуків

Практично усі павуки отруйні, але через свої крихітні ікла їхній укус людина зазвичай не відчуває. Єдиним небезпечним павуком в Україні, як зазначають у МОЗ, є каракурт, що мешкає вздовж усього узбережжя Чорного і Азовського морів. Якщо ви постраждали від його укусу, не потрібно відсмоктувати чи видавлювати отруту, а зробити наступне: