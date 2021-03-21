Пляжний відпочинок 100 років тому: підбірка старих фотографій

Джерело:BuzzFeedNews
Публічні морські купання почали входити в моду лише починаючи з 1890-х років. Але той пляжний відпочинок мало чим нагадував нинішній. Деякий час берег на курортах ділився на 2 частини: для чоловіків і для жінок.
Дами плескалися на березі, бризкалися, присідали, обливалися водою. Після цього, переодягнувшись в щось біле, вони сиділи далеко від води в орендованих плетених кабінках, шезлонгах або під парасолькою, і дихали цілющим морським повітрям.
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Група жінок біжить по воді, позаду них пляжні фургони для переодягання, 1914 рік / Фото BuzzFeedNews
Літні натовпи насолоджуються пляжем в американському Атлантик-Сіті, приблизно 1905 рік / Фото BuzzFeedNews
Група людей насолоджується водою зі свого фургона, приблизно 1910 рік / Фото BuzzFeedNews
Дві жінки насолоджуються хвилями, приблизно 1905 рік / Фото BuzzFeedNews
Віслюки на пляжі в Атлантік-Сіті, 1901 рік / Фото BuzzFeedNews
Натовпи відвідувачів прогулюються набережною в Атлантик-Сіті, 1905 рік / Фото BuzzFeedNews
Люди збираються біля каруселі, приблизно 1900 рік / Фото BuzzFeedNews
Двоє чоловіків у машині на пляжі, приблизно 1908 рік / Фото BuzzFeedNews
Фотографування на пляжі в Остенде, Бельгія, 1914 рік / Фото BuzzFeedNews
Група чоловіків і жінок стоїть в океані на пляжі Рокавей у Нью-Йорку, 1897 рік / Фото BuzzFeedNews
Натовп на пляжі в Атлантік-Сіті, 1904 рік / Фото BuzzFeedNews