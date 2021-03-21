Пляжный отдых 100 лет назад: подборка старых фотографий
Публичные морские купания стали входить в моду только начиная с 1890-х годов. Но тот пляжный отдых мало чем напоминал нынешний. Некоторое время берег на курортах делился на 2 части: для мужчин и для женщин.
Источник:BuzzFeedNews
Дамы плескались на берегу, брызгались, приседали, обливались водой. После этого, переодевшись во что-то белое, они сидели далеко от воды в арендованных плетеных кабинках, шезлонгах или под зонтиком, и дышали целебным морским воздухом.
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Купальные костюмы
- Мужской купальный костюм в конце XIX века состоял из полосатой фуфайки, панталон, купальных туфель и шапочки. В 1890-е годы мужчины надевали уже специальное трико, вроде борцивского, которое изготавливали из шелкового или шерстяного трикотажа.
- Дамы для купания одевались довольно сложно: широкие штаны, длинная просторная туника, сверху иногда еще и специальное платье. На ногах были чулки, купальни туфли и даже резиновые ботиночки. На руки женщины надевали перчатки, а на головы – шляпки или специальные чепчики, которые завязывали на затылке. Наряд делали намеренно пышным и объемным, чтобы не показывать женских форм.
- В конце 1900-х годов дамы впервые решились на слитые модели, напоминающие короткий комбинезон. Однако это вызвало настоящие общественные протесты. В США даже существовала специальная Лига против непристойного купания, в которой находились ярые борцы за нравственность. Но постепенно женские купальники нового поколения утвердили свои позиции.
Пляжный отдых 100 лет назад
Группа женщин бежит по воде, позади них пляжные фургоны для переодевания, 1914 год / Фото BuzzFeedNews
Летние толпы наслаждаются пляжем в американском Атлантик-Сити, примерно 1905 год / Фото BuzzFeedNews
Группа людей наслаждается водой из своего фургона, примерно 1910 год / Фото BuzzFeedNews
Две женщины наслаждаются волнами, примерно 1905 год / Фото BuzzFeedNews
Толпы посетителей ходят набережной в Атлантик-Сити, 1905 год / Фото BuzzFeedNews
Люди собираются у карусели, примерно 1900 год / Фото BuzzFeedNews
Фотографирование на пляже в Остенде, Бельгия, 1914 год / Фото BuzzFeedNews
Группа мужчин и женщин стоит в океане на пляже Рокавей в Нью-Йорке, 1897 год / Фото BuzzFeedNews
Группа женщин устраивает пикник на пляже в Нью-Йорке на Кони-Айленде, примерно 1900 год / Фото BuzzFeedNews
Толпа на пляже в Атлантик-Сити, 1904 год / Фото BuzzFeedNews
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