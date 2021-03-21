Публичные морские купания стали входить в моду только начиная с 1890-х годов. Но тот пляжный отдых мало чем напоминал нынешний. Некоторое время берег на курортах делился на 2 части: для мужчин и для женщин.

Дамы плескались на берегу, брызгались, приседали, обливались водой. После этого, переодевшись во что-то белое, они сидели далеко от воды в арендованных плетеных кабинках, шезлонгах или под зонтиком, и дышали целебным морским воздухом.

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Купальные костюмы

Мужской купальный костюм в конце XIX века состоял из полосатой фуфайки, панталон , купальных туфель и шапочки. В 1890-е годы мужчины надевали уже специальное трико, вроде борцивского, которое изготавливали из шелкового или шерстяного трикотажа.

, купальных туфель и шапочки. В 1890-е годы мужчины надевали уже специальное трико, вроде борцивского, которое изготавливали из шелкового или шерстяного трикотажа. Дамы для купания одевались довольно сложно : широкие штаны, длинная просторная туника, сверху иногда еще и специальное платье. На ногах были чулки, купальни туфли и даже резиновые ботиночки. На руки женщины надевали перчатки, а на головы – шляпки или специальные чепчики, которые завязывали на затылке. Наряд делали намеренно пышным и объемным , чтобы не показывать женских форм.

: широкие штаны, длинная просторная туника, сверху иногда еще и специальное платье. На ногах были чулки, купальни туфли и даже резиновые ботиночки. На руки женщины надевали перчатки, а на головы – шляпки или специальные чепчики, которые завязывали на затылке. Наряд делали намеренно , чтобы не показывать женских форм. В конце 1900-х годов дамы впервые решились на слитые модели, напоминающие короткий комбинезон. Однако это вызвало настоящие общественные протесты. В США даже существовала специальная Лига против непристойного купания, в которой находились ярые борцы за нравственность. Но постепенно женские купальники нового поколения утвердили свои позиции.

Пляжный отдых 100 лет назад



Группа женщин бежит по воде, позади них пляжные фургоны для переодевания, 1914 год / Фото BuzzFeedNews



Летние толпы наслаждаются пляжем в американском Атлантик-Сити, примерно 1905 год / Фото BuzzFeedNews



Женщина катается на ослике на пляже в Атлантик-Сити, 1901 год / Фото BuzzFeedNews Женщина катается на ослике на пляже в Атлантик-Сити, 1901 год / Фото BuzzFeedNews



Группа людей наслаждается водой из своего фургона, примерно 1910 год / Фото BuzzFeedNews



Пары танцуют на пляже в Ванзени, Берлин, 1911 год / Фото BuzzFeedNews Пары танцуют на пляже в Ванзени, Берлин, 1911 год / Фото BuzzFeedNews



Две женщины наслаждаются волнами, примерно 1905 год / Фото BuzzFeedNews



Ослы на пляже в Атлантик-Сити, 1901 год / Фото BuzzFeedNews Ослы на пляже в Атлантик-Сити, 1901 год / Фото BuzzFeedNews



Дети строят песочный замок в Уэймуте, Англия, примерно 1913 год / Фото BuzzFeedNews Дети строят песочный замок в Уэймуте, Англия, примерно 1913 год / Фото BuzzFeedNews



Толпы посетителей ходят набережной в Атлантик-Сити, 1905 год / Фото BuzzFeedNews



Люди собираются у карусели, примерно 1900 год / Фото BuzzFeedNews



Двое мужчин в машине на пляже, примерно 1908 год / Фото BuzzFeedNews Двое мужчин в машине на пляже, примерно 1908 год / Фото BuzzFeedNews



Фотографирование на пляже в Остенде, Бельгия, 1914 год / Фото BuzzFeedNews



Женщина позирует для портрета во Франции, примерно 1900 год / Фото BuzzFeedNews Женщина позирует для портрета во Франции, примерно 1900 год / Фото BuzzFeedNews



Группа мужчин и женщин стоит в океане на пляже Рокавей в Нью-Йорке, 1897 год / Фото BuzzFeedNews



Группа женщин устраивает пикник на пляже в Нью-Йорке на Кони-Айленде, примерно 1900 год / Фото BuzzFeedNews Группа женщин устраивает пикник на пляже в Нью-Йорке на Кони-Айленде, примерно 1900 год / Фото BuzzFeedNews



Толпа на пляже в Атлантик-Сити, 1904 год / Фото BuzzFeedNews