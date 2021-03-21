Публічні морські купання почали входити в моду лише починаючи з 1890-х років. Але той пляжний відпочинок мало чим нагадував нинішній. Деякий час берег на курортах ділився на 2 частини: для чоловіків і для жінок.

Дами плескалися на березі, бризкалися, присідали, обливалися водою. Після цього, переодягнувшись в щось біле, вони сиділи далеко від води в орендованих плетених кабінках, шезлонгах або під парасолькою, і дихали цілющим морським повітрям.

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Купальні костюми

Чоловічий купальний костюм в кінці XIX століття складався зі смугастої фуфайки, панталонів , купальних туфель і шапочки. У 1890-ті роки чоловіки надягали вже спеціальне трико, на зразок борцівского, яке виготовляли з шовкового чи вовняного трикотажу.

, купальних туфель і шапочки. У 1890-ті роки чоловіки надягали вже спеціальне трико, на зразок борцівского, яке виготовляли з шовкового чи вовняного трикотажу. Дами для купання одягалися досить складно : широкі панталони, довга простора туніка, зверху іноді ще й спеціальна сукня. На ногах були панчохи, купальні туфлі і навіть ґумові черевички. На руки жінки одягали рукавички, а на голови – капелюшки або спеціальні очіпки, які зав'язували на потилиці. Вбрання робили навмисно пишним та об'ємним , щоб не показувати жіночих форм.

: широкі панталони, довга простора туніка, зверху іноді ще й спеціальна сукня. На ногах були панчохи, купальні туфлі і навіть ґумові черевички. На руки жінки одягали рукавички, а на голови – капелюшки або спеціальні очіпки, які зав'язували на потилиці. Вбрання робили навмисно , щоб не показувати жіночих форм. В кінці 1900-х років дами вперше наважилися на злиті моделі, що нагадували короткий комбінезон. Однак це викликало справжні громадські протести. У США навіть існувала спеціальна Ліга проти непристойного купання, в якій перебували затяті борці за моральність. Але поступово жіночі купальники нового покоління затвердили свої позиції.

Пляжний відпочинок 100 років тому



Група жінок біжить по воді, позаду них пляжні фургони для переодягання, 1914 рік / Фото BuzzFeedNews



Літні натовпи насолоджуються пляжем в американському Атлантик-Сіті, приблизно 1905 рік / Фото BuzzFeedNews



Жінка катається на ослику на пляжі в Атлантик-Сіті, 1901 рік / Фото BuzzFeedNews Жінка катається на ослику на пляжі в Атлантик-Сіті, 1901 рік / Фото BuzzFeedNews



Група людей насолоджується водою зі свого фургона, приблизно 1910 рік / Фото BuzzFeedNews



Пари танцюють на пляжі у Ванзені, Берлін, 1911 рік / Фото BuzzFeedNews Пари танцюють на пляжі у Ванзені, Берлін, 1911 рік / Фото BuzzFeedNews



Дві жінки насолоджуються хвилями, приблизно 1905 рік / Фото BuzzFeedNews

Віслюки на пляжі в Атлантік-Сіті, 1901 рік / Фото BuzzFeedNews



Діти будують пісочний замок у Веймуті, Англія, приблизно 1913 рік / Фото BuzzFeedNews Діти будують пісочний замок у Веймуті, Англія, приблизно 1913 рік / Фото BuzzFeedNews



Натовпи відвідувачів прогулюються набережною в Атлантик-Сіті, 1905 рік / Фото BuzzFeedNews



Люди збираються біля каруселі, приблизно 1900 рік / Фото BuzzFeedNews

Двоє чоловіків у машині на пляжі, приблизно 1908 рік / Фото BuzzFeedNews



Фотографування на пляжі в Остенде, Бельгія, 1914 рік / Фото BuzzFeedNews



Жінка позує для портрета у Франції, приблизно 1900 рік / Фото BuzzFeedNews Жінка позує для портрета у Франції, приблизно 1900 рік / Фото BuzzFeedNews



Група чоловіків і жінок стоїть в океані на пляжі Рокавей у Нью-Йорку, 1897 рік / Фото BuzzFeedNews



Група жінок влаштовує пікнік на пляжі в Нью-Йорку на Коні-Айленді, приблизно 1900 рік / Фото BuzzFeedNews Група жінок влаштовує пікнік на пляжі в Нью-Йорку на Коні-Айленді, приблизно 1900 рік / Фото BuzzFeedNews



Натовп на пляжі в Атлантік-Сіті, 1904 рік / Фото BuzzFeedNews