Плями від чорнила тепер не проблема: як відіпрати кулькову та гелеву ручку

Ви забули гелеву ручку у кишені, і вона зіпсувала ваші улюблені джинси чи піджак? Не хвилюйтесь! Забруднення від чорнила дуже легко відіпрати, якщо знати ці секрети.

Ідеї 24 допоможуть врятувати одяг. Дотримуйтесь інструкції, і ви точно будете вражені результатом.

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Як видалити забруднення від кулькової чи гелевої ручки

Продукти, які допоможуть видалити плями



Як видалити забруднення від чорнила / Фото Pinterest

Існує чимало продуктів, які допоможуть видалити забруднення на одязі. Ми ділимось з вами цим списком:

нашатирний спирт;

молоко;

ацетон і спирт;

лимонний сік;

сода;

бензин;

гірчичний порошок;

сіль;

аміак та перекис водню;

крейда;

крохмаль.

Як видаляти забруднення з різних тканин

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Кожна тканина потребує особливого способу видалення.

Бавовна та льон



Як вивести чорнило з бавовняної тканини / Фото Pinterest

Якщо кулькова ручка зіпсувала білу бавовняні або лляну сорочку, скористайтесь цим методом. Підготуйте розчин аміаку (5 мілілітрів на стакан води), змочіть у ньому ватний диск та протріть забруднення. Після цього виперіть річ та просушіть.

Оксамит

Відіпрати свіжі плями від ручки з оксамитових речей допоможе тепле молоко. Замочіть забруднення молоком та залиште на пів години. Виперіть деталь гардероба із використанням спеціальних засобів для оксамиту.

Делікатні тканини: шовк, вовна та інші

Щоб видалити забруднення з делікатних тканин, скористайтесь содою. Розведіть порошок з невеликою кількістю води, щоб утворилась густа паста, і нанесіть її на пляму. Через 5 – 7 хвилин видаліть залишки за допомогою ватного диска і виперіть.

Чудово очистить делікатні тканини густа суміш гірчичного порошку та води. Нанесіть розчин на забруднення, залиште на 2 – 3 години та виперіть у холодні воді.

Джинсова тканина



Для цього матеріалу є кілька способів / Фото Pinterest

Вивести забруднення від кулькової чи гелевої ручки на джинсах допоможе спирт. Змочіть розчином пляму, а тоді посипте кухонною сіллю. Після цього поперіть виріб та носіть із задоволенням.

Крохмаль та крейда теж чудово справляться зі свіжими плямами на джинсах. Посипте пошкоджені ділянки порошком та промокніть серветкою. Основну частину чорнила вбере крейда чи крохмаль і після прання плям не залишиться.

Ще один швидкий спосіб: розігріти лимонний сік та вилити на пляму. Забруднення зникне просто на очах.

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Як вивести пасту з білого одягу



Нашатирний спирт може справитись з плямами на білих тканинах / Фото Pinterest

Слід від ручки на білому одязі дуже легко видалити. Змочіть ватний диск нашатирним спиртом та протріть пляму.