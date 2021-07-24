Идеи 24 помогут спасти одежду. Следуйте инструкции, и вы точно будете поражены результатом.
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Как удалить загрязнения от шариковой или гелевой ручки
Продукты, которые помогут удалить пятна
Как удалить загрязнения от чернила / Фото Pinterest
Существует немало продуктов, которые помогут удалить загрязнения на одежде. Мы делимся с вами этим списком:
- нашатырный спирт;
- молоко;
- ацетон и спирт;
- лимонный сок;
- сода;
- бензин;
- горчичный порошок;
- соль;
- аммиак и перекись водорода;
- мел;
- крахмал.
Как удалять загрязнения из различных тканей
Каждая ткань требует особого способа удаления.
Хлопок и лен
Как вывести чернила из хлопковой ткани / Фото Pinterest
Если шариковая ручка испортила белую хлопковую или льняную рубашку, воспользуйтесь этим методом. Подготовьте раствор аммиака (5 миллилитров на стакан воды), смочите в нем ватный диск и протрите загрязнения. После этого постирайте вещь и просушите.
Бархат
Отстирать свежие пятна от ручки с бархатных вещей поможет теплое молоко. Замочите загрязнения молоком и оставьте на полчаса. Постирайте деталь гардероба с использованием специальных средств для бархата.
Деликатные ткани: шелк, шерсть и другие
Чтобы удалить загрязнения с деликатных тканей, воспользуйтесь содой. Разведите порошок с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста, и нанесите ее на пятно. Через 5 – 7 минут удалите остатки с помощью ватного диска и постирайте.
Прекрасно очистит деликатные ткани густая смесь горчичного порошка и воды. Нанесите раствор на загрязнение, оставьте на 2 – 3 час и постирайте в холодные воде.
Джинсовая ткань
Для этого материала есть несколько способов / Фото Pinterest
Удалить загрязнения от шариковой или гелевой ручки на джинсах поможет спирт. Смочите раствором пятно, а потом посыпьте поваренной солью. После этого постирайте изделие и носите с удовольствием.
Крахмал и мел тоже прекрасно справятся со свежими пятнами на джинсах. Посыпьте поврежденные участки порошком и промокните салфеткой. Основную часть чернила впитает мел или крахмал и после стирки пятен не останется.
Еще один быстрый способ: разогреть лимонный сок и вылить на пятно. Загрязнение исчезнет прямо на глазах.
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Как вывести пасту с белой одежды
Нашатырный спирт может справиться с пятнами на белых тканях / Фото Pinterest
След от ручки на белой одежде очень легко удалить. Смочите ватный диск нашатырным спиртом и протрите пятно.