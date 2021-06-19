Ми вирішили поділитися з вами лайфхаками, які допоможуть вам впоратися з піцою. Отож, ловіть поради та гайда на кухню.

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1. Без ножа

Різати піцу зручно спеціальним ножем-коліщатком, але що робити, якщо ні спеціального, ні звичайного ножа взагалі немає під рукою?



CD-диск і ручка виручать у важку хвилину. Протягніть ручку в дірку диска і, тримаючись за ручку, як за рукоятку, котите диск по піці, акуратно розрізаючи її.



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2. Піца з підігрівом

Відмінний хак для всіх власників підігріву сидінь. Поки ви везете піцу додому, включіть підігрів сидіння під піцою, щоб довезти її теплою.





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3. Як розігріти піцу без плити

Якщо плита зайнята, а мікрохвильовка відсутня, розігріти шматочок піци можна на прасці, застеливши її підошву харчовою фольгою. Кілька хвилин – готово.



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4. Компактна упаковка залишків

Частину піци упакуйте компактно, щоб поставити коробку в холодильник і не зайняти в ньому занадто багато місця. Відірвіть кришку, зігніть коробку навпіл і ставте міні-упаковку в холодильник.



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Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

5. Без тарілок

Коли є піца, але немає тарілок, зазвичай їдять з коробки. Але це незручно. Як вчинити?



Відірвіть кришку коробки та розірвіть її на чотири частини. Вийде чотири тарілки для порційних шматочків піци. Виглядає неестетично, але зате практично, зручно і просто.



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6. Розігрів піци

Щоб розігріта піца була соковитішою, помістіть її на тарілку зі склянкою води та погрійте в мікрохвильовці.



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7. Як непомітно "поцупити" шматок піци

Це дуже просто. Виріжте широку смужку з середини піци, з'єднайте половинки та повторіть "операцію" з іншого боку. З'єднайте шматочки в коло, наріжте традиційними кусочками та подавайте до столу з задоволеним виразом обличчя: найбільші шматки все-таки дісталися вам!



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8. Дуже хрустка скоринка

Візьміть вилку та виконайте в тісті для піци проколи з її допомогою. При запіканні волога буде йти через отвори, що дозволить тісту стати ще більш хрустким.



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