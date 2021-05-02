Саме тут потрібно освідчуватися: 5 найгарніших пішохідних мостів у світі

Коли за справу беруть креативні та винахідливі інженери й архітектори, результат їхньої роботи може вийти вражаючим. Такими, зокрема, є 5 фантастичних мостів, які вирізняються особливим виглядом.

Побачивши фото, ви одразу захочете відправитися до тих вражаючих мостів і прогулятися по них декілька разів.

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Dragon King Kong Bridge у Китаї

"Драконівський" міст знаходиться в Китаї у місті Чанша. Має особливий вигляд – петлі Мебіуса, яка відіграє важливе значення в китайській філософії. Такий унікальний міст був створений спеціально для прогулянок. Його довжина становить 185 метрів, а висота – 22 метри.

"Драконівський" міст у місті Чанша / Фото Novate

Небесний міст Лангкаві

Це один з найвищих одноопорних мостів у всьому світі. Його особливість у тому, що конструкція пішохідного мосту тримається на одній колоні. Прогулюючись по мості у гарну погоду, ви зможете бачити прекрасний краєвид на Андаманське море з островами, тропічні ліси та гори. Довжина мосту 125 метрів.

Одноопорний міст у Малайзії / Фото Baomoi

Складаний міст у Лондоні

Оригінальний міст-трансформер, який за потреби підіймається і в буквальному сенсі формує круг. Має нестандартний особливий вигляд. Цим і приваблює туристів.

Складаний міст-трансформер / Фото Vilingstore

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Міст Мойсея у Нідерландах

Унікальність цього мосту в тому, що він знаходить не над водою, а у воді. Архітектор, який створював макет мосту надихнувся біблійною легендою, тому й назвав так своє творіння. Перед цим творіння вода фактично "розступається", щоб пропустити туристів.

Міст, побудований у воді / Фото Atlastour

Міст Helix у Сінгапурі

У центрі Сінгапуру знаходить 280-метровий пішохідний міст у вигляді подвійної ДНК-спіралі. У поверхню мосту вмонтовані різнокольорові світильники, підписані літерами A, T, G, C, які символізують нуклеотиди.

Міст має чотири оглядові майданчики, завдяки яким туристи можуть спостерігати за панорамою міста і робити красиві фото.

Міст у вигляді спіралі ДНК / Фото Singaporegid