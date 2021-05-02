Увидев фото, вы сразу захотите отправиться до тех впечатляющих мостов и прогуляться по ним несколько раз.

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Dragon King Kong Bridge в Китае

"Драконий" мост находится в Китае в городе Чанша. Имеет особый вид – петли Мебиуса, которая имеет важное значение в китайской философии. Такой уникальный мост был создан специально для прогулок. Его длина составляет 185 метров, а высота – 22 метра.

"Драконий" мост в городе Чанша / Фото Novate

Небесный мост Лангкави

Это один из самых высоких одноопорных мостов во всем мире. Его особенность в том, что конструкция пешеходного моста держится на одной колонне. Прогуливаясь по мосту в хорошую погоду, вы сможете видеть прекрасный вид на Андаманское море с островами, тропические леса и горы. Длина моста 125 метров.

Одноопорный мост в Малайзии / Фото Baomoi

Сворачивающийся мост в Лондоне

Оригинальный мост-трансформер, который при необходимости поднимается и в буквальном смысле формирует круг. Имеет нестандартный особый вид. Этим и привлекает туристов.

Сворачивающийся мост-трансформер / Фото Vilingstore

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Мост Моисея в Нидерландах

Уникальность этого моста в том, что он построен не над водой, а в воде. Архитектор, создавая макет моста, вдохновился библейской легендой, поэтому и назвал так свое творение. Перед этим творением вода фактически "расступается", чтобы пропустить туристов.

Мост, построенный в воде / Фото Atlastour

Мост Helix в Сингапуре

В центре Сингапура находит 280-метровый пешеходный мост в виде двойной ДНК-спирали. В поверхность моста встроены разноцветные светильники, подписанные буквами A, T, G, C, символизирующие нуклеотиды.

Мост имеет четыре смотровые площадки, благодаря которым туристы могут наблюдать за панорамой города и делать красивые фото.

Мост в виде спирали ДНК / Фото Singaporegid