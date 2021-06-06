Зараз ми розкриємо вам цей секрет. Отоже…

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Що це за піна?

Багато людей вважає, що наверх спливає все найшкідливіше з м'яса: бруд, антибіотики. Але це не зовсім так.

При варінні більша частина білків залишається всередині шматка, проте їх невеликий обсяг виділяється у воду й під впливом високої температури згортається, утворюючи пінку.

Пінка при варінні це білок, що виділяється з м'яса. У цьому випадку вона має світлий, сіруватий відтінок.



Пінка при варінні м'яса не так вже й шкідлива, як ви думали / Фото food

Сіра, як ніби брудна піна говорить про те, що в м'ясі було багато крові. Як правило, вона з'являється при варінні яловичини, свинини, домашньої курки або індички.

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Чи потрібно знімати піну з бульйону

Якщо не знімати пінку при варінні м'яса, нічого поганого не відбудеться, і постраждає лише зовнішній вигляд вашого супу. Якщо залишити її, бульйон буде не прозорим, а каламутним. А згорнута кров має специфічний смак, який подобається не всім.

До того ж піна прилипає до каструлі, і потім її важко відмити.



Нічого жахливого не станеться, якщо ви не зберете піну / Фото food