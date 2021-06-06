Сейчас мы раскроем вам этот секрет. Итак...

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Что это за пена?

Многие считают, что наверх всплывает все вредное из мяса: грязь и антибиотики. Но это не совсем так.

При варке большая часть белков остается внутри куска, однако их небольшой объем выделяться в воду, сворачивается под воздействием высоких температур, образуя пенку.

Пенка при варке это белок, выделяемый из мяса. В этом случае она имеет светлый, сероватый оттенок.



Пенка при варке мяса не так уж и вредна, как вы думали / Фото food

Серая, как будто грязная пена говорит о том, что в мясе было много крови. Как правило, она появляется при варке говядины, свинины, домашней курицы или индейки.

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Нужно снимать пену с бульона

Если не снимать пенку при варке мяса, ничего плохого не произойдет и пострадает только внешний вид вашего супа. Если оставить ее, бульон будет не прозрачным, а мутным. А свернутая кровь имеет специфический вкус, который нравится не всем.

К тому же пена прилипает к кастрюле, и затем ее трудно отмыть.



Ничего страшного не произойдет, если вы не соберете пену / Фото food