Щоб переїзд не обернувся підрахунком збитків, треба правильно спакувати речі. Як саме – зараз ми розкриємо вам кілька секретів.

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Упаковка – передусім

Підготуйте картонні коробки, будівельні мішки, повітряно-пухирчату плівку, стретч-плівку та широкий скотч. Від цих дрібниць залежить успіх переїзду.





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Вибір перевізника

Щоб уникнути непорозумінь, недомовленостей і захмарних цін, займіться вибором перевізника завчасно. Поспілкуйтеся з різними компаніями, почитайте відгуки в інтернеті.



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Не варто

Друзі на легкових автівках – не варіант. Не погоджуйтесь. Інакше не раз пошкодуєте про цю невдалу спробу зекономити. Вам знадобиться мінімум 5 рейсів, а це значна витрата бензину плюс могорич помічникам.



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Опис

Складаючи речі, не лінуйтеся, підписуйте вміст. Після переїзду вам не доведеться перевертати все догори дном, щоб знайти футболку або штопор.



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Цінні речі

Одну коробку завантажте цінними речами – документами, коштовностями або старовинними речами та везіть її поруч з собою.



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Коробка першої необхідності

Ще одну коробку займіть речами першої потреби – туалетним приладдям, постільною білизною, чаєм-кавою.



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Пакування крихкого

Не шкодуйте часу і "пухирчатої" плівки, щоб обмотати посуд, який б'ється. Важливо: кожен предмет загортається окремо.



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Коробки з ручками

У коробках можна зробити отвори-ручки. Носити стане набагато зручніше. Для прорізання отворів скористайтеся канцелярським ножем.



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Запчастини для меблів

Розбираючи меблі, складайте шурупи не тільки б куди, а в окремі пакетики із застібками. Обов'язково підпишіть пакетики та складіть їх в окрему коробку або покладіть до інструментів.



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Викиньте або роздайте

Безжально розлучайтеся з непотрібними речами – викидайте або роздавайте. Не беріть із собою зайвий мотлох. Речі, які вам не потрібні і якими ви не користуєтеся – віддайте або викиньте.



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