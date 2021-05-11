Чтобы переезд не обернулся подсчетом убытков, нужно правильно упаковать вещи. Как именно – сейчас мы раскроем вам несколько секретов.
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Прежде всего – тара
Подготовьте картонные коробки, строительные мешки, "пузырчатую" пленку, стретч-пленку и широкий скотч, ведь от того, как хорошо будут упакованы кстати, зависит успех вашего переезда.
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Выбор перевозчика
Во избежание недоразумений, недоговоренностей и заоблачных цен, займитесь выбором перевозчика заранее. Пообщайтесь с различными компаниями, почитайте отзывы в интернете.
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Не стоит
Друзья на легковых машинах – не вариант. Не соглашайтесь. Будете не раз сожалеть об этой роковой ошибке. Ведь будет потрачено много нервов, времени и средств (5 рейсов – это значительный расход бензина, а также "магарыч").
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Описание
Складывая вещи, не ленитесь, подписывайте содержание. После переезда вам не придется переворачивать все вверх дном, чтобы найти футболку или штопор.
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Ценные вещи
Одну коробку загрузите ценными вещами – документами, драгоценностями или старинными вещами и везите ее рядом с собой.
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Коробка первой необходимости
Еще одну коробку займите вещами первой необходимости – туалетными принадлежностями, постельным бельем, чаем-кофе.
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Упаковка хрупкого
Не жалейте времени и "пузырчатой" пленки, чтобы завернуть бьющуюся посуду. Важно: каждый предмет заворачивается отдельно.
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Коробки с ручками
В коробках можно сделать отверстия-ручки. Носить станет намного удобнее. Для прорезывания отверстий воспользуйтесь канцелярским ножом.
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Запчасти для мебели
Разбирая мебель, складывайте шурупы не "куда попало", а в отдельные пакетики с застежками. Обязательно подпишите пакетики и сложите их в отдельную коробку или положите к инструментам.
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Выбросьте или раздайте
Безжалостно расставайтесь с ненужными вещами – выбрасывайте или раздавайте. Не берите с собой лишний хлам. Вещи, которые вам не нужны и которыми вы не пользуетесь – отдайте или выбросьте.
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