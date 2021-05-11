Чтобы переезд не обернулся подсчетом убытков, нужно правильно упаковать вещи. Как именно – сейчас мы раскроем вам несколько секретов.

Читайте также: Как прилично заработать с помощью автомобиля: 5 свежих идей

Прежде всего – тара

Подготовьте картонные коробки, строительные мешки, "пузырчатую" пленку, стретч-пленку и широкий скотч, ведь от того, как хорошо будут упакованы кстати, зависит успех вашего переезда.



Фото domain

Выбор перевозчика

Во избежание недоразумений, недоговоренностей и заоблачных цен, займитесь выбором перевозчика заранее. Пообщайтесь с различными компаниями, почитайте отзывы в интернете.



Фото unpakt

Не стоит

Друзья на легковых машинах – не вариант. Не соглашайтесь. Будете не раз сожалеть об этой роковой ошибке. Ведь будет потрачено много нервов, времени и средств (5 рейсов – это значительный расход бензина, а также "магарыч").



Фото hapmovers

Описание

Складывая вещи, не ленитесь, подписывайте содержание. После переезда вам не придется переворачивать все вверх дном, чтобы найти футболку или штопор.



Фото village

Ценные вещи

Одну коробку загрузите ценными вещами – документами, драгоценностями или старинными вещами и везите ее рядом с собой.



Фото hapmovers

Коробка первой необходимости

Еще одну коробку займите вещами первой необходимости – туалетными принадлежностями, постельным бельем, чаем-кофе.



Фото unpakt

Упаковка хрупкого

Не жалейте времени и "пузырчатой" пленки, чтобы завернуть бьющуюся посуду. Важно: каждый предмет заворачивается отдельно.



Фото domain

Коробки с ручками

В коробках можно сделать отверстия-ручки. Носить станет намного удобнее. Для прорезывания отверстий воспользуйтесь канцелярским ножом.



Фото hapmovers

Запчасти для мебели

Разбирая мебель, складывайте шурупы не "куда попало", а в отдельные пакетики с застежками. Обязательно подпишите пакетики и сложите их в отдельную коробку или положите к инструментам.



Фото unpakt

Выбросьте или раздайте

Безжалостно расставайтесь с ненужными вещами – выбрасывайте или раздавайте. Не берите с собой лишний хлам. Вещи, которые вам не нужны и которыми вы не пользуетесь – отдайте или выбросьте.



Фото domain