Йога з козенятами й ще 5 найвеселіших видів спорту

Усі ми звикли до традиційного футболу, баскетболу, тенісу чи легкої атлетики. Але існують не менш видовищні види спорту, засновники яких, напевно, знудилися від звичайного перекидання м'яча через сітку чи простого бігу й захотіли додати трішки креативу.

Отож приготуйтеся, буде весело. Поїхали…

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1. Перекидання яєць

Учасники команд кидають один одному яйце, відступають на крок, знову кидають. Хто розіб'є – програв.



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Сепактакрау

Або волейбол ногами, існує близько 500 років. Входить в програму Азійських ігор.



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2. Марафон бігунів і вершників

З 1980-го мінімум тричі людині вдавалося обігнати коня в забігу.



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3. Йога з козенятами

Настирливі чотириногі дуже ускладнюють процес, що дозволяє досягти кращого результату.



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4. Регата

Плавання на справжніх величезних гарбузах з 1999-го стало офіційним змаганням. Проводиться на озері Песакід.



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5. Перегони на іграшкових конях

Близько 10 000 спортсменів змагаються тільки в Фінляндії.



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6. Підводний хокей

В даному виді спорту використовуються маленькі ключки й велика важка шайба. Правила як і у звичайному хокеї.



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