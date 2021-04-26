Поэтому приготовьтесь, будет весело. Поехали...
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Перебрасывание яиц
Участники команд бросают друг другу яйцо, отступают на шаг, снова бросают. Кто разобьет – проиграл.
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Сепактакрау
Или волейбол ногами, существует около 500 лет. Входит в программу Азиатских игр.
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Марафон бегунов и всадников
С 1980-го минимум трижды человеку удавалось обогнать лошадь в забеге.
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Йога с козлятами
Назойливые четвероногие очень усложняют процесс, что позволяет достичь лучшего результата.
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Регата
Плавание на настоящих огромных тыквах с 1999 стало официальным соревнованием. Проводится на озере Песакид.
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Гонки на игрушечных лошадях
Около 10 000 спортсменов соревнуются только в Финляндии.
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Подводный хоккей
В данном виде спорта используются маленькие клюшки и большая тяжелая шайба. Правила, как и в обычном хоккее.
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