Поэтому приготовьтесь, будет весело. Поехали...

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Перебрасывание яиц

Участники команд бросают друг другу яйцо, отступают на шаг, снова бросают. Кто разобьет – проиграл.



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Сепактакрау

Или волейбол ногами, существует около 500 лет. Входит в программу Азиатских игр.



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Марафон бегунов и всадников

С 1980-го минимум трижды человеку удавалось обогнать лошадь в забеге.



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Йога с козлятами

Назойливые четвероногие очень усложняют процесс, что позволяет достичь лучшего результата.



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Регата

Плавание на настоящих огромных тыквах с 1999 стало официальным соревнованием. Проводится на озере Песакид.



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Гонки на игрушечных лошадях

Около 10 000 спортсменов соревнуются только в Финляндии.



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Подводный хоккей

В данном виде спорта используются маленькие клюшки и большая тяжелая шайба. Правила, как и в обычном хоккее.



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