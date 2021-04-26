Отож приготуйтеся, буде весело. Поїхали…

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1. Перекидання яєць

Учасники команд кидають один одному яйце, відступають на крок, знову кидають. Хто розіб'є – програв.



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Сепактакрау

Або волейбол ногами, існує близько 500 років. Входить в програму Азійських ігор.



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2. Марафон бігунів і вершників

З 1980-го мінімум тричі людині вдавалося обігнати коня в забігу.



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3. Йога з козенятами

Настирливі чотириногі дуже ускладнюють процес, що дозволяє досягти кращого результату.



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4. Регата

Плавання на справжніх величезних гарбузах з 1999-го стало офіційним змаганням. Проводиться на озері Песакід.



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5. Перегони на іграшкових конях

Близько 10 000 спортсменів змагаються тільки в Фінляндії.



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6. Підводний хокей

В даному виді спорту використовуються маленькі ключки й велика важка шайба. Правила як і у звичайному хокеї.



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