Якщо ви звикли турбуватися про свій організм, зверніть увагу на продукти, яких варто уникати під час вечірніх перекусів. Деякі позиції списку можуть здивувати!

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Важливо! Загальновідомо, що лікарі та дієтологи радять вечеряти за 3 години до сну. Це потрібно для того, аби їжа належним чином перетравилася, і ви відчували легкість у шлунку.

1. Гостра та кисла їжа

Мексиканська кухня – не найкращий варіант для вечері. Старайтеся уникати вживання гострої та кислої їжі прямо перед сном, особливо якщо у вас підвищена кислотність або чутлива травна система. Гостра та кисла їжа, як відомо, викликає печію та кислотний рефлюкс, і реакція вашого організму на них посилюється, коли ви лежите.

2. Жирна їжа

Жирна їжа може спричинити печію під час сну. Також може спостерігатися здуття живота та нетравлення шлунку. Жирні продукти краще їсти помірковано.

3. М'ясо

Вживання їжі з високим вмістом білка перед сном може спричинити здуття живота. М'ясо перетравлюється найдовше, а це може спричинити нетравлення шлунку.

4. Сир

Людям з непереносимістю молочних продуктів варто уникати молочних продуктів або сирних закусок пізно ввечері. Нерідко вони викликають газоутворення та здуття живота, через що засинати незручно.

Крім того, сир багатий на амінокислоту під назвою тирамін, яка збільшує вироблення норепінефрину. Це ускладнює ваше засинання.

5. Десерти

Так, недаремно кажуть, що "вночі смачніше". Це саме про солоденьке. Однак такі ласощі безпосередньо перед сном можуть швидко підняти рівень інсуліну і вплинути на процес самовідновлення.

Перекуси, такі як льодяники або морозиво, також можуть додати енергії та сповільнити засинання.

6. Напої з кофеїном

Мовиться саме про напої, а не лише каву. Так, перед сном краще відмовитися від споживання: енергетиків, зеленого чаю та кави. Річ у тім, що кофеїн пробуджує, надає бадьорості та підвищує пильність. Тож, найбільш ймовірно, він не дасть вам заснути.

Відсоток людей, які можуть спокійно заснути після філіжанки кави – дуже малий. Постарайтеся востаннє споживати кофеїн щонайменше за 6 годин до передбачуваного часу сну.

7. Алкоголь

Звісно, випити келих червоного вина за вечерею після важкого дня – не злочин. Однак алкоголь призводить до зневоднення, тож вночі ви можете відчути дискомфорт, до прикладу, сухість у горлі або м'язові спазми. Крім того, якщо ви випили зайвого, ранок також може бути зіпсований через похмілля.