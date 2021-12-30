На перегляд чорної комедії "Не дивіться вгору" юзери витратили 111 мільйонів годин

Майже 12 663 років! Саме стільки сумарно витратили часу глядачі за переглядом "Не дивіться вгору". Схоже, американська комедія підкорила кіноманів.

Таку статистику наводить стрімінговий сервіс Netflix. За його даними, користувачі витратили загалом понад 111 мільйонів годин на перегляд фільму "Не дивіться вгору" (Donʼt Look Up) з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс за період з 20 по 26 грудня.

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Але варто звернути увагу, що таких шалених показників новинка досягла лише за перші 2 дні після прем'єри, адже вийшла стрічка у світ 24 грудня.

На другому місці опинився драматичний фільм "Непрощенна" (The Unforgivable) із Сандрою Буллок. Його подивилися 26,6 мільйона годин. А замикає трійку лідерів американський бойовик "Форсаж: Гоббс та Шоу" (26,59 мільйона годин).



ТОП 10 найпопулярніших фільмів на Netflix за період з 20 по 26 грудня / Фото Netflix

Про що фільм "Не дивіться вгору"

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Чорна комедія розповідає про двох молодих учених-астрономів, які по-справжньому віддані своїй роботі. Одного разу вони роблять відкриття і дізнаються про наближення небезпечного астероїда до Землі. До катастрофи залишається пів року. Відчайдухи вирішують відправитися у світове турне, аби попередити усіх про неминучу катастрофу. Але не все так просто, як це здавалося: люди по усій планеті не поспішають їм вірити.

"Не дивіться вгору" – офіційний трейлер фільму онлайн: