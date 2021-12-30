Такую статистику приводит стриминговый сервис Netflix. По его данным, пользователи потратили более 111 миллионов часов на просмотр фильма "Не смотрите вверх" (Don't Look Up) из Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс за период с 20 по 26 декабря.

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Но стоит обратить внимание, что таких безумных показателей новинка достигла только через первые 2 дня после премьеры , ведь вышла лента в свет 24 декабря.

На втором месте оказался драматический фильм "Непрощенная" (The Unforgivable) с Сандрой Баллок. Его посмотрели 26,6 миллиона часов. А замыкает тройку лидеров американский боевик "Форсаж: Гоббс и Шоу" (26,59 миллиона часов).



ТОП 10 самых популярных фильмов на Netflix за период с 20 по 26 декабря / Фото Netflix

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О чем фильм "Не смотрите вверх"

Черная комедия рассказывает о двух молодых ученых-астрономах, которые по-настоящему преданы своей работе. Однажды они совершают открытие и узнают о приближении опасного астероида к Земле. До катастрофы остается полгода. Безумцы решают отправиться в мировое турне, чтобы предупредить всех о неизбежной катастрофе. Но не все так просто, как это казалось: люди по всей планете не торопятся им верить.