Настало 1 квітня. У міжнародному календарі цієї дати прописалося одне дуже веселе (попри деяку специфіку) свято – День сміху. Тож до розіграшів та жартів будьте готові!

Адже, щоб розіграти ближнього свого, деякі жартуни організовують складні, широко масштабні акції. Приміром, такі, як у нашій добірці.

Читайте також: 8 курйозних дзвінків до служби екстреної допомоги

Першоквітневі оси

Диджей однієї з радіостанцій Нової Зеландії оголосив співгромадянам, що до міста Окленда наближається рій злющих ос, здатних убити людину одним-єдиним укусом. Щоб урятуватися від загрози, дотепник пропонував слухачам, залишаючи приміщення, заправляти штани в шкарпетки.

Як результат – масове порушення дрес-коду по всій країні.



Фото snov

Зміна значення числа пі

1998 року американський журнал "New Mexicans for Science and Reason" опублікував статтю про намір влади штату Алабама змінити значення числа пі з 3,14159 на 3,0. Чиновники нібито вирішили, що старе значення – "нехристиянське", тому його слід округлити до "біблійного значення".

Сенсаційна новина облетіла всю мережу – жартівники навіть не чекали на такий резонанс.



Фото nubir

Новий вид гамбургерів

У журналі "USA Today" мережа закусочних Burger King розмістила рекламне оголошення про випуск нового виду гамбургерів, розроблених спеціально для 32 мільйонів американських лівшів – Left-handed Whopper.

Керівництво компанії отримало тисячі дзвінків із проханням не дискримінувати своїх праворуких клієнтів і випустити гамбургери також для них.



Фото findfood

Польоти уві сні та наяву

Британський астроном Патрік Мур повідомив по радіо BBC, що у зв'язку з проходженням Плутона позаду Юпітера на Землі тимчасово ослабне гравітація. Науковець попередив, що в цей час люди можуть злітати в повітря, і закликав не лякатися цього.

За деякий час на ВВС почали надходити сотні телефонних дзвінків від людей, які повідомляли, що літають "просто зараз". Одна жінка "літала" по квартирі з 12 своїми гостями...



Фото gismetio

Безпанцирний крижаний черв'як

1985 року журнал "Discover" повідомив про те, що італійський біолог Апріл Паццо виявив в Антарктиді невідомий досі науці вид безхребетних – "безпанцирних крижаних черв'яків". Як заявив науковець, кістяні пластини на головах цих черв'яків нагрівалися до високої температури, даючи своїм господарям змогу пересуватися під льодом на великій швидкості.



Фото aif

Урожай спагеті

Усесвітньо відома правдивістю своєї інформації телекомпанія ВВС показала в новинах сюжет про задоволених швейцарських фермерів, які збирали з гілок дерев багатий урожай спагеті. Коментатор зауважив, що цього року спагеті вродили як ніколи – "багато в чому завдяки м'якій зимі та практично повному знищенню шкідників".

Після репортажу телефони в офісі BBC просто розривалися: довірливі телеглядачі прагнули дізнатися, як виростити диво-дерево в домашніх умовах. Працівники компанії з усією серйозністю відповідали: треба взяти спагеті, поставити їх у банку з томатним соусом і поливати оливковою олією.



Фото style

Супергравець

1985 року журнал "Sports Illustrated" повідомив про те, що бейсбольна команда New York Mets придбала нового гравця, який може кидати м'яч із рекордною швидкістю – 270 кілометрів в годину! Цього мистецтва, зазначило видання, бейсболіст навчався в одному з монастирів Тибету. Уболівальники команди тріумфували. Утім, радість їхня, зрозуміла річ, була недовгою.



Фото upost

Кольорове мовлення

1962 року у Швеції існував лише один телевізійний канал, а телевізори були чорно-білими. В одному з випусків новин технічний фахівець телеканалу розповів, що глядачі можуть зробити свої телевізори кольоровими: для цього треба лишень натягти на телеекран, .. нейлонову панчоху. У це повірили сотні тисяч шведів!



Фото nik-ser