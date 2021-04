Наступило 1 апреля. В международном календаре этой даты прописался один очень веселый (несмотря на некоторую специфику) праздник – День смеха. Поэтому к розыгрышам и шуткам будьте готовы!

Ведь, чтобы разыграть ближнего своего, некоторые шутники организовывают сложные, широко масштабные акции. К примеру, такие как в нашей подборке.

Первоапрельские осы

Диджей одной из радиостанций Новой Зеландии объявил согражданам, что в город Окленд приближается рой злющих ос, способных убить человека одним-единственным укусом. Чтобы спастись от угрозы, острослов предлагал слушателям, покидая помещение, заправлять брюки в носки.

Как результат – массовое нарушение дресс-кода по всей стране.



Фото snov

Изменение значения числа пи

В 1998 году американский журнал "New Mexicans for Science and Reason" опубликовал статью о намерении властей штата Алабама изменить значение числа пи с 3,14159 на 3,0. Чиновники якобы решили, что старое значение – "нехристианское", поэтому его следует округлить до "библейского значения".

Сенсационная новость облетела всю сеть – шутники даже не ожидали такого резонанса.



Фото nubir

Новый вид гамбургеров

В журнале "USA Today" сеть закусочных Burger King разместила рекламное объявление о выпуске нового вида гамбургеров, разработанных специально для 32 миллионов американских левшей – Left-handed Whopper.

Руководство компании получило тысячи звонков с просьбой не дискриминировать своих праворуких клиентов и выпустить гамбургеры также для них.



Фото findfood

Полеты во сне и наяву

Британский астроном Патрик Мур сообщил по радио BBC, что в связи с прохождением Плутона позади Юпитера на Земле временно ослабнет гравитация. Ученый предупредил, что в это время люди могут взлетать в воздух, и призвал не пугаться этого.

Через некоторое время на ВВС начали поступать сотни телефонных звонков от людей, которые сообщали, что летают "прямо сейчас". Одна женщина "летала" по квартире с 12 своими гостями ...



Фото gismetio

Беспанцирный ледяной червь

В 1985 году журнал "Discover" сообщил о том, что итальянский биолог Април Паццо обнаружил в Антарктиде неизвестный до сих пор науке вид беспозвоночных – "беспанцирных ледяных червей". Как заявил ученый, костяные пластины на головах этих червей нагревались до высокой температуры, давая своим хозяевам возможность передвигаться подо льдом на большой скорости.



Фото aif

Урожай спагетти

Всемирно известная правдивостью своей информации телекомпания ВВС показала в новостях сюжет о довольных швейцарских фермерах, собиравших с ветвей деревьев богатый урожай спагетти. Комментатор отметил, что в этом году урожай спагетти как никогда – "во многом благодаря мягкой зиме и практически полному уничтожению вредителей".

После репортажа телефоны в офисе BBC просто разрывались: доверчивые телезрители стремились узнать, как вырастить чудо-дерево в домашних условиях. Работники компании со всей серьезностью отвечали: надо взять спагетти, поставить их в банку с томатным соусом и поливать оливковым маслом.



Фото style

Суперигрок

В 1985 году журнал "Sports Illustrated" сообщил о том, что бейсбольная команда New York Mets приобрела нового игрока, который может бросать мяч с рекордной скоростью – 270 километров в час! Этому искусству, отметило издание, бейсболист учился в одном из монастырей Тибета. Болельщики команды ликовали. Впрочем, радость их, понятное дело, была недолгой.



Фото upost

Цветное вещание

В 1962 году в Швеции существовал только один телевизионный канал, а телевизоры были черно-белыми. В одном из выпусков новостей технический специалист телеканала рассказал, что зрители могут сделать свои телевизоры цветными: для этого надо только надеть на телеэкран... нейлоновый чулок. В это поверили сотни тысяч шведов!



Фото nik-ser