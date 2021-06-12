Мы подготовили мега-креативный обзор самых интересных идей для переработки старых джинсов в декор для дома и другие оригинальные изделия на все случаи жизни. Смотрите и вдохновляйтесь!
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Креативная корзина
Для изготовления мешка-корзинки, в которой можно хранить все, подготовьте кусок штанины и ткань на подкладку. Сшейте вместе, сформируйте дно и выверните.
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Модная сумка
Для пошива понадобятся – джинсы, нитки, иголка и время.
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Няшний чехол
Самое время придумать для телефона чехол и вешать прямо на зарядное устройство. Такой чехол можно сделать из чего угодно, включая карманы надоевших джинсов.
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Эксклюзивная мебель
Джинсовый материал отлично подходит для перетяжки мебели. Он прочный, износостойкий и не маркий. Потертости, швы и карманы только придадут мебели индивидуальности и шика.
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Неординарный горшок
Оклейте любую жестяную или пластиковую банку отрезанными швами, посадив их по кругу на клей ПВА. У вас получится замечательный горшок для цветов.
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Удобная подставка
Со сложенной в несколько раз и прошитой полоски джинсовой ткани получится подставка под горячее, если полоску свернуть и скрепить (например, клеем).
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Оригинальная подушка
Сшейте пару джинсовых подушек. С карманами, разумеется, в которых можно хранить пульт, журналы и другие полезные штуки.
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Стильная косметичка
Косметичек много не бывает, и одну из них можно сделать своими руками из старых джинсов. Кроме куска джинсовой ткани, понадобится молния и немного терпения.
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