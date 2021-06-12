Мы подготовили мега-креативный обзор самых интересных идей для переработки старых джинсов в декор для дома и другие оригинальные изделия на все случаи жизни. Смотрите и вдохновляйтесь!

Читайте также Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя

Креативная корзина

Для изготовления мешка-корзинки, в которой можно хранить все, подготовьте кусок штанины и ткань на подкладку. Сшейте вместе, сформируйте дно и выверните.

Кошик
Фото pinterest

Модная сумка

Для пошива понадобятся – джинсы, нитки, иголка и время.

Сумка
Фото pinterest

Няшний чехол

Самое время придумать для телефона чехол и вешать прямо на зарядное устройство. Такой чехол можно сделать из чего угодно, включая карманы надоевших джинсов.

Чохол для телефона
Фото pinterest

Эксклюзивная мебель

Джинсовый материал отлично подходит для перетяжки мебели. Он прочный, износостойкий и не маркий. Потертости, швы и карманы только придадут мебели индивидуальности и шика.

Меблі
Фото pinterest

Неординарный горшок

Оклейте любую жестяную или пластиковую банку отрезанными швами, посадив их по кругу на клей ПВА. У вас получится замечательный горшок для цветов.

Горщик
Фото pinterest

Удобная подставка

Со сложенной в несколько раз и прошитой полоски джинсовой ткани получится подставка под горячее, если полоску свернуть и скрепить (например, клеем).

Підставка
Фото pinterest

Оригинальная подушка

Сшейте пару джинсовых подушек. С карманами, разумеется, в которых можно хранить пульт, журналы и другие полезные штуки.

Подушка
Фото pinterest

Стильная косметичка

Косметичек много не бывает, и одну из них можно сделать своими руками из старых джинсов. Кроме куска джинсовой ткани, понадобится молния и немного терпения.

Косметичка
Фото pinterest